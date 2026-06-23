Graves accusations contre l’équipe nationale : l’ANIRA suspend une chaîne électronique

Depuis minuit, la chaîne électronique Dzair News a cessé d’émettre, et ce pour trois jours. La décision a été annoncée ce mardi par l’ANIRA, l’organe chargé de veiller sur le paysage audiovisuel algérien, en réaction à des accusations graves portées contre des joueurs de la sélection nationale, en plein Mondial.

L’information a été relayée par la télévision nationale, qui a diffusé le communiqué de l’autorité. Au-delà de l’écran noir qui s’est abattu sur la chaîne, Dzair News doit aussi retirer le contenu en cause de toutes ses plateformes numériques et de ses comptes sur les réseaux sociaux.

Accusations de corruption contre l’équipe nationale : l’ANIRA suspend « Dzair News » pour trois jours

Tout part d’un programme qui a mis en cause certains joueurs de l’équipe nationale sur plusieurs plans à la fois. Leur patriotisme et leur loyauté envers le pays y ont été remis en question. Et certains d’entre eux ont même été accusés d’avoir touché des pots-de-vin.

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Le communiqué de l’ANIRA va plus loin dans la description des faits reprochés. Il évoque des propos ouvertement incitatifs à l’égard des joueurs. Et qui auraient nourri des campagnes de diffamation et de cyberharcèlement déjà dirigées contre eux sur les réseaux.

Pour l’autorité, on est ici loin d’une simple critique sportive, un peu vive ou maladroite. Selon les mots du communiqué, ce sont la dignité et l’honneur des personnes visées qui se trouvent directement touchés.

Une faute aggravée par le calendrier du Mondial

Le communiqué insiste sur un point précis. Ce genre d’accusations n’est pas seulement contraire à l’éthique journalistique, il est aussi puni par la loi. Pour l’ANIRA, accuser quelqu’un publiquement de corruption sans preuve revient à piétiner sa présomption d’innocence, et donc ses droits les plus élémentaires.

Le moment choisi pour diffuser ce contenu n’a rien d’anodin non plus, selon l’autorité. En pleine Coupe du monde, ce type d’accusations prend une tournure plus sensible encore, et c’est ce contexte qui aggrave, à ses yeux, la portée des propos tenus à l’antenne.

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Dans cette affaire, l’ANIRA reproche en somme à la chaîne d’avoir ignoré plusieurs règles de base du métier. À savoir, ne pas tenir compte de la présomption d’innocence des personnes mises en cause, et ne pas mesurer le poids de mots lancés à un moment aussi exposé. Des manquements qui, mis ensemble, ont fini par peser dans la décision de sanction, selon la même source.

Un message qui dépasse le cas de Dzair News

Le communiqué ne s’arrête pas à la sanction de la chaine. L’ANIRA en profite pour rappeler, à toutes les chaînes et à tous ceux qui produisent du contenu audiovisuel, l’importance de rester dans les clous de la loi et de la déontologie journalistique.

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L’autorité prévient aussi que d’autres dérapages du même genre seraient suivis de mesures, juridiques ou réglementaires selon les cas. Et ce pour préserver un paysage médiatique qui reste à la hauteur de ce que le public attend, sans verser dans l’excès.

Cette affaire intervient dans un climat où le traitement médiatique du football algérien est scruté de près. Le régulateur ayant déjà sanctionné par le passé plusieurs chaînes pour des dérapages liés à la couverture de l’actualité sportive.