Gravement malade, un enfant algérien de 9 ans risque de se retrouver à la rue en France

C’est l’histoire de Mohamed, un enfant algérien âgé seulement de 9 ans, avec son père Khellouf Belkacem, venus d’Algérie pour passer des vacances d’été en France. Et dont le séjour a été bouleversé par la maladie inattendue du petit enfant.

En effet, en France, depuis le 4 août dernier, le père algérien et son fils ont été bouleversés après qu’un diagnostic a révélé une malformation de la colonne vertébrale du petit enfant. Ce dernier a subi une première opération chirurgicale pour la pose d’une poche de colostomie.

Un enfant algérien et son père se retrouvent dans la rue à Marseille

Jusqu’à présent, Mohamed et son père ont été hébergés par un ami, mais les deux Algériens, risquent de passer leurs nuits dans la rue à Marseille, après plusieurs tentatives échouées, de contacter le 115 pour solliciter un toit, mais en vain.

Dans un reportage de BFMTV Marseille Provence, le père de l’enfant malade a fait part de leur situation précaire qui intervient alors que l’état de santé de l’enfant s’aggrave de plus en plus. Et nécessité désormais une seconde opération chirurgicale, programmée pour le 8 janvier prochain à l’hôpital de la Timone. « Je n’ai pas de solution, je n’ai pas d’argent parce que je ne travaille pas », a confié le père, originaire de la wilaya de Jijel. Au total, Mohamed a besoin de quatre opérations chirurgicales pour retrouver une vie normale.

Un élan de solidarité pour Mohamed

Cependant, après la diffusion du reportage de BFMTV, une personne est intervenue pour proposer à Khellouf et son fils de passer, temporairement, quelques jours dans une chambre dans un foyer pour retraité, le temps de trouver un autre endroit.

Par ailleurs, selon Beur Fm, l’ambassade d’Algérie à Marseille a pris contact avec le père de famille pour tenter de trouver une solution. Malgré sa situation et son incapacité de trouver une solution pour trouver un toit pour son enfant, Khellouf reste optimiste.

