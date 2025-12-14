Gravement malade, l’arbitre international algérien Gamouh ratera la CAN -2025 au Maroc

C’est une mauvaise nouvelle qui a bouleversé la scène footballistique en Algérie. L’arbitre international Youcef Gamouh est gravement malade, ce qui l’a contraint de faire l’impasse sur la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc. L’enfant de Constantine a reçu une grande vague de soutien.

Et pourtant retenu par la Commission d’arbitrage de la CAF pour diriger des matchs de la CAN-2025, Youcef Gamouh est contraint de mettre sa carrière entre parenthèses. Cette décision intervient afin d’entamer son parcours de soins après que sa maladie a été diagnostiquée.

Selon des sources proches du dossier, le jeune arbitre international a d’abord effectué des analyses médicales préliminaires en Algérie avant d’envoyer les échantillons pour expertise en France. Les résultats ont confirmé qu’il souffre d’une maladie complexe nécessitant un traitement et un suivi médical urgents. Selon les mêmes sources, il est abattu mentalement.

Il n’est pas exclu que les fortes pressions auxquelles Gamouh a été confronté tout au long de sa carrière, en tant que sportif et professeur d’éducation physique, notamment ces derniers temps, aient contribué à la détérioration de son état de santé.

Le message émouvant de Mustapha Ghorbal

Youcef Gamouh a reçu une grande vague de soutien. Tout le monde lui a souhaité prompt rétablissement, notamment la Fédération algérienne de football et le président de la Commission fédérale de l’arbitrage, Mehdi Abid-Charef.

Mais le message émouvant, c’est celui écrit par son collègue Mustapha Ghorbal. « Mon frère, mon collègue Youcef Gamouh, aujourd’hui le sifflet se tait et le football passe au second plan. La seule chose qui compte, c’est ta santé », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter : « Tu es un homme fort, respecté et apprécié de tous, et cette épreuve ne définit pas qui tu es.

Sache que tu n’es pas seul. Nous sommes nombreux à penser à toi, à prier pour toi et à attendre ton retour, plus fort encore. Courage Youcef. Reviens-nous en bonne santé ».

Originaire de Constantine, Youcef Gamouh (38 ans), qui a représenté le sifflet algérien dans les plus grandes compétitions internationales, espère une prise en charge de sa situation par la Fédération algérienne de football, au moins à travers une aide pour l’obtention d’un visa afin de se rendre en France et y entamer son traitement.

