Gravement blessé, Amine Gouiri ne participera pas à la CAN 2025 au Maroc

Le verdict est tombé pour Amine Gouiri ! L’attaquant des Verts ne jouera pas la Coupe d’Afrique des nations 2025. Sa blessure à l’épaule nécessite une intervention chirurgicale et le met indisponible pour une longue durée.

Amine Gouiri a été victime d’un dur télescopage avec le gardien de but adverse lors de Algérie-Ouganda (2-1), disputé mardi passé au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, quelques minutes avant le coup de sifflet final de la rencontre. Blessé au niveau de l’épaule, il a quitté immédiatement le terrain pour être évacué à l’hôpital.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie 2 – Ouganda 1 : Victoire à l’arrachée, du pain sur la planche pour Petkovic

Après que le joueur ait passé des examens médicaux approfondis, il s’est avéré que sa blessure nécessite une intervention chirurgicale. « L’Olympique de Marseille informe que son attaquant Amine Gouiri va être opéré de l’épaule droite. Cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois », a annoncé le club Phocéen dans la soirée d’hier.

Pas de CAN pour Gouiri !

Selon le communiqué de l’OM, l’indisponibilité de l’attaquant des Verts est estimée à environ trois mois. « Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois. Cette opération a été choisie dans un objectif clair : permettre à Amine de retrouver toutes ses capacités physiques sans appréhension et de revenir plus fort sur les terrains ».

🟢 À LIRE AUSSI : Elle coûte 100 000 € : la CNAS annonce la prise en charge de cette intervention

Face à cette situation, il sera contraint de faire l’impasse sur la Coupe d’Afrique des nations 2025 qui se déroulera au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026. Le moins que l’on puisse dire, est que la nouvelle est tombée comme tel un couperet sur le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

Prochaines étapes et opportunités

Ainsi, ce dernier devra composer sans son attaquant lors du prochain tournoi continental. Une carte offensive gagnante sur laquelle il mise dans chaque important rendez-vous.

C’est aussi un coup dur pour Gouiri, surtout quand on sait que c’est la deuxième CAN de suite qu’il va rater après celle de 2024, où il avait déclaré forfait à la dernière minute en raison d’une blessure au genou.

S’il manquera donc la CAN, l’attaquant marseillais pourrait en revanche être de retour à temps pour la préparation de la Coupe du Monde 2026, prévue l’été prochain. Le joueur devra désormais entamer une rééducation rigoureuse avant d’espérer reprendre la compétition avec Marseille, puis avec l’équipe nationale, où son absence laissera un vide important sur le plan offensif.

🟢 À LIRE AUSSI : Classement QS 2026 : les universités algériennes se hissent en tête du monde arabe