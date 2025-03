Gravement accusé par un journaliste français à cause du jeûne, Abdelli réagit

Un journaliste français a gravement accusé Himad Abdelli d’avoir simulé une blessure juste pour pouvoir rompre le jeûne. Une déclaration qui a suscité une vive polémique et l’international algérien a réagi pour répondre au journaliste en question.

L’incident s’est produit lors de la rencontre programmée à 19h, horaire coïncidant avec la rupture du jeûne. Suite à l’arrêt de jeu, plusieurs joueurs dont Zinedine Ferhat, Yassin Belkhdim, Carlens Arcus et le Monégasque Al-Musrati ont pu s’hydrater et s’alimenter.

La situation a particulièrement fait réagir le journaliste Pascal Praud, qui a publiquement accusé Abdelli d’avoir simulé sa blessure pour permettre cette pause. « Le dénommé Abdelli, qui est à terre là, se blesse tout seul… Et on n’a pas l’impression qu’il se blesse ! Je n’accuse personne, mais manifestement, tout ça est organisé derrière le dos de la Ligue avec pourquoi pas un joueur et des délégués complices. Le joueur qui fait fausse blessure et Angers, c’est sanction. Là, ça ne rigole pas. On va voir ce qu’il va se passer », a-t-il lancé au CNEWS.

Et d’ajouter : « Il y a suspicion de fausse blessure provoquée par un joueur angevin pour arrêter le match afin de permettre la rupture du ramadan. Si c’est le cas, le joueur aurait dû être expulsé et le score du match doit être remis en cause. Tout a été organisé avec la complicité, avec l’aval des délégués ».

Ces allégations ont rapidement enflammé les débats, soulevant des questions sur la gestion des pratiques religieuses dans le sport professionnel.

Le milieu de terrain algérien réagi

Le joueur angevin Abdelli a tenu à répondre fermement aux allégations de Praude concernant sa blessure. Via une story Instagram, il a démenti catégoriquement les rumeurs suggérant que sa blessure serait simulée, empêchant ainsi sa participation aux matchs de la sélection nationale algérienne.

« Tellement fait exprès ma blessure que je ne peux pas rejoindre et jouer pour ma sélection nationale. A bon entendeur », a-t-il écrit.

Initialement sélectionné par Vladimir Petkovic pour le stage de mars des Fennecs, Abdelli devait participer aux rencontres contre le Botswana (21 mars) et le Mozambique (25 mars). Le joueur du SCO d’Angers s’est même déplacé en Algérie pour confirmer officiellement son forfait.

Cette absence s’ajoute à une série de forfaits importants dans l’effectif algérien, avec notamment Aouar, Zerrouki, Bennacer et Bounedjah qui manqueront également à l’appel. Pour Abdelli, qui compte déjà 4 sélections avec les Fennecs, l’obtention d’une cinquième cape devra donc attendre.

Cette situation met en lumière les tensions entre certains médias et les joueurs, particulièrement concernant la véracité des informations diffusées sur les réseaux sociaux et la gestion des blessures en période internationale.