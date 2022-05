Gravement accusé, Mellal devant le tribunal de Tizi Ouzou

Arrêté par la police à Tizi-Ouzou au début de la semaine en cours, l’ex-président de la JSK, Cherif Mellal, a été présenté aujourd’hui devant le procureur de la république du tribunal de Tizi-Ouzou, avant par le juge d’instruction. Ce dernier, a en sa possession des preuves auxquelles le concerné est accusé.

Cherif Mellal été arrêté samedi dernier par la police à Tizi-Ouzou. Il est accusé d’incitation à la violence et menace de mort sur plusieurs personnes, dont des journalistes et des responsables actuels de la JSK, ainsi que des troubles à l’ordre public.

Placé en garde à vue, c’est aujourd’hui qu’il a été présenté devant le procureur de la république du tribunal de Tizi-Ouzou, avant d’avoir été attendu par le juge d’instruction, a-t-on appris de nos confrères d’Ennahar. Quelques membres du conseil d’administration de la JSK ainsi que quelques supporters ont marqué leur présence au tribunal, ajoute la même source.

Il risque une peine de prison

Selon toujours nos confrères d’Ennahar, le juge d’instruction du tribunal de Tizi-Ouzou a en sa possession un enregistrement téléphonique qui prouve les accusations auxquelles Cherif Mellal fait l’objet. Il risque une peine de prison, en attendant le verdict du tribunal.

Le controversé ex-président de la JSK, qui a poursuivi plusieurs personnes en justice lorsqu’il était président de la JSK, n’en finit pas avec les affaires judiciaires. Seulement, cette fois-ci c’est lui qui est poursuivi en justice et la possibilité de le voir mis derrière les barreaux n’est pas à écarter. .

Rappelons que Chérif Mellal a dirigé le club le plus titré du pays entre 2018 et 2021, où il avait succédé au défunt Mohand-Cherif Hannachi, survenu il y a un an et demi à la suite d’une longue maladie. Il a été destitué en septembre dernier par les actionnaires du club. C’est Yazid Yarichène qui est l’actuel président de la JSK.