Grave accident de bus algérien en Tunisie : Tebboune ordonne le rapatriement immédiat des victimes

Un tragique accident de la circulation est survenu ce vendredi matin en Tunisie, impliquant un bus de transport de voyageurs algérien. Le bilan fait état d’un décès et de dizaines de blessés. Le président Tebboune a ordonné le rapatriement immédiat des victimes.

Le drame s’est produit sur l’autoroute reliant Béja à Tunis, à hauteur de la délégation de Medjez el-Bab. Un bus touristique transportant des ressortissants algériens à destination de la ville côtière de Sousse a violemment dérapé avant de se renverser.

Selon les informations rapportées par la radio tunisienne Jawhara FM, le bilan provisoire est lourd : un nourrisson a perdu la vie sur le coup, tandis que 52 passagers ont été blessés à des degrés divers, souffrant de traumatismes physiques et de chocs psychologiques.

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Dès l’alerte donnée, les unités de la Protection Civile tunisienne se sont déployées en nombre sur les lieux. Les blessés ont été évacués vers plusieurs structures sanitaires en fonction de la gravité de leur état :

L’hôpital local de Medjez el-Bab.

L’hôpital régional de Béja.

Les centres hospitaliers universitaires de Tunis.

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Réaction d’Alger : rapatriement d’urgence et cellule de crise

Le sort des victimes a suscité une réaction immédiate au plus haut sommet de l’État algérien. Le ministère de la Santé a annoncé, dans un communiqué publié ce vendredi soir, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions fermes pour organiser l’évacuation des victimes vers l’Algérie dans les meilleures conditions possibles.

Les mesures prises par les autorités algériennes :

Un premier groupe d’ambulances médicalisées , renforcé par des équipes médicales et paramédicales, a déjà franchi la frontière tunisienne pour entamer le transfert des blessés.

, renforcé par des équipes médicales et paramédicales, a déjà franchi la frontière tunisienne pour entamer le transfert des blessés. Le ministère de la Santé a activé une cellule de suivi permanent pour monitorer l’état de santé de chaque ressortissant.

a activé une cellule de suivi permanent pour monitorer l’état de santé de chaque ressortissant. Les structures de santé algériennes sont placées en état de vigilance maximale pour accueillir les patients dès leur retour sur le territoire national.

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Dans son communiqué, le ministère de la Santé algérien a tenu à exprimer ses « plus vifs remerciements et sa gratitude » envers les autorités tunisiennes. La rapidité de l’intervention et la qualité de la prise en charge initiale sur le sol tunisien ont été saluées comme le reflet de la profondeur des liens de fraternité et de solidarité unissant les deux nations.