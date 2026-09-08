Violent carambolage impliquant 11 véhicules à Tizi Ouzou : le bilan final de l’accident dévoilé

Le bilan est lourd au lendemain du violent accident survenu sur la RN12 à Tadmaït, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dix personnes ont perdu la vie et douze autres ont été blessées dans un carambolage impliquant un camion semi-remorque et plusieurs véhicules. Les secours ont mobilisé d’importants moyens pour prendre en charge les victimes.

L’accident s’est produit lundi 7 septembre en fin d’après-midi, au lieu-dit Vouilef, sur le territoire de la commune de Tadmaït, à l’ouest de Tizi Ouzou. Les éléments de la Protection civile sont intervenus à partir de 16h30, selon le bilan communiqué par les services concernés.

Accident à Tizi Ouzou : un camion semi-remorque percute dix véhicules sur la RN12

Selon les éléments communiqués par la Protection civile de Tizi Ouzou, le drame a impliqué un camion doté d’une remorque et dix véhicules. Le carambolage s’est produit sur la route nationale numéro 12. À hauteur de Tadmaït, dans la daïra de Draâ Ben Khedda.

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La violence de la collision a fait de nombreuses victimes. Les secours ont rapidement engagé une opération d’intervention afin de porter assistance aux personnes touchées et de les évacuer vers les structures de santé.

La Protection civile a notamment mobilisé les moyens suivants :

10 ambulances ;

4 camions de secours ;

Des équipes de l’unité secondaire de Draâ Ben Khedda ;

Des renforts humains et matériels de l’unité principale de Tizi Ouzou.

Les premiers soins ont été prodigués sur place avant l’évacuation des blessés vers l’établissement hospitalier local.

Le bilan final de l’accident à Tizi Ouzou fait état de 10 décès et 12 blessés

Alors qu’un premier bilan faisait état de dix morts et dix blessés, la Protection civile de Tizi Ouzou a ensuite communiqué un bilan final de 10 personnes décédées et 12 blessées.

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Les blessés, âgés de 19 à 69 ans, ont reçu les premiers soins avant leur transfert vers l’hôpital pour leur prise en charge. Les dépouilles des victimes ont, quant à elles, été transportées vers la morgue de l’établissement hospitalier.

L’opération de secours s’est déroulée sous la supervision du directeur de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou.

Le wali de Tizi Ouzou se rend sur les lieux après le violent carambolage

Le wali de Tizi Ouzou, Aboubakr Esseddik Boucetta, s’est également déplacé sur les lieux du drame. Afin de suivre la situation et de s’enquérir de la prise en charge des blessés.

L’accident a mobilisé d’importants moyens de secours sur cet axe routier très fréquenté. Les circonstances précises du carambolage et les éléments ayant conduit à la collision devront être établis par les investigations compétentes.

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