Grave accident à Constantine : le bilan des morts s’alourdit

Un grave accident de la route, impliquant un bus de transport de voyageurs, est survenu hier vendredi 9 juillet, au niveau de la route nationale numéro 27 reliant Jijel à Constantine. Pas moins de 18 personnes y ont trouvé la mort.

Le grave accident survenu suite à la collision d’un bus de transport de voyageurs et d’un camion, a fait pas 18 morts dont 11 femmes, six enfants et un homme, selon le dernier bilan rendu ce samedi par la gendarmerie nationale. Onze autres voyageurs ont été blessés lors de l’accident.

L’accident en question a eu lieu en fin de journée d’hier vendredi lorsqu’un camion semi-remorque est entré en collision avec un bus de transport de voyageurs au niveau de la RN 27 reliant la wilaya de Constantine à Jijel.

Dans un premier bilan rendu durant la soirée d’hier vendredi, la protection civile a fait état de 8 décès, dont 5 de sexe féminin et 4 de sexe masculin et 14 blessés, avant que le bilan des victimes ne s’alourdit pour atteindre les 18 morts parmi les voyageurs du bus.

Quelque temps après la survenue de l’accident, les éléments de la protection civile se sont intervenu sur les lieux pour évacuer les blessés au CHU de Constantine et transférer les corps des victimes à la morgue sise au même hôpital. Une enquête a été ouverte par les services territorialement compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce tragique accident.

9 morts dans un autre accident entre Reggane et Bordj Badji Mokhtar

Un autre accident meurtrier a été enregistré au niveau de la wilaya d’Adrar aux environ de 21 heures de la soirée de la même journée.

9 personnes ont trouvé la mort et ont été calcinées du fait du déclenchement d’un incendie dans les véhicules impliqués dans l’accident. Un blessé a été également déploré, selon la gendarmerie nationale.

L’accident est survenu au niveau de la route nationale N° 6 reliant Reggane et la wilaya de Bordj Badji Mokhtar lorsqu’un camion a percuté un véhicule 4×4.