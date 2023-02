Cuisiner avec sa grand-mère n’a rien d’exceptionnel, et pourtant il devient de plus en plus courant de voir des grands-parents font recours aux réseaux sociaux pour faire durer des traditions culinaires à travers le monde. C’est également l’idée de base de « Grandmas Project ».

Ce dernier, une web série collaborative qui vise la transmission de recettes traditionnelles d’une génération à une autre. Son principe est simple, inviter des réalisatrices dans le monde entier pour réaliser un film sur un plat traditionnel préparé avec leurs grands-mères.

« Grandmas Project » a reçu le patronage de l’Unesco, notamment pour son travail visant à sensibiliser le grand public autour du patrimoine culturel immatériel. Après une première saison publiée en 2019, cette série web revient à nouveau pour rendre hommage à de nouvelles personnes et leurs recettes.

« Grandmas Project » raconte l’histoire d’une grand-mère algérienne, sa recette et sa culture

Dans un documentaire, qui dure quelques minutes, Anissa Kaki partage avec « Grandmas project » quelques moments avec sa grand-mère Takia, originaire de Biskra au Sahara. Le documentaire dévoile une autre façon de sentir la chaleur du désert algérien quand on est loin.

Takia, cette grand-mère algérienne née dans les années 1930, raconte à sa petite-fille l’histoire d’une cuisine qui a traversé le temps, assaisonnée avec quelques anecdotes de son enfance. Un moment de partage, mais aussi de cuisine. Takia partage avec « Grandmas Project » une recette emblématique de la cuisine algérienne. Elle partage les secrets d’une « Mahjouba » réussie.

Sur la vidéo, on voit bien qu’Anissa galère pour faire sa première « Mahjouba ». Mais en suivant les conseils sa grand-mère, elle réussit à apprendre la recette de cette spécialité algérienne. Anissa, qui fait la voix-off de ce documentaire, raconte que pour Takia « c’est très important de transmettre la langue, ça passe par la bouche et il faut que ça arrache ».

Grandmas Project, il ne s’agit pas seulement de recette, d’épices et d’huile d’olives, mais se révèle plutôt comme un prokjet de mémoire, de partage et de transmission de ce qui est aujourd’hui très important.

| À LIRE AUSSI :

>> TasteAtlas : la cuisine algérienne trône sur l’Afrique

>> À Batna, l’ambassadrice britannique en Algérie fait une double découverte