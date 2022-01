Grandes lignes : horaires de trains révisés chez la SNTF

La SNTF tente de d’être en phase avec son temps et essaye de moderniser de plus en plus ses services. En proposant des trains assurant de grandes lignes, elle offre une alternative notable aux voyageurs algériens, du moment que le transport routier peut poser certains inconvénients à beaucoup de citoyens et citoyennes.

C’est dans ce cadre-là que la Société Nationale du Transport Ferroviaire a décidé de réviser les horaires de deux de ses trains assurant des grandes lignes. Il s’agit des lignes reliant Alger à Oran et Alger à Batna.

Les nouveaux horaires

Selon un communiqué de la SNTF les horaires de départ de trains de grandes lignes assurant la liaison entre Alger et Batna sera désormais à 12 h 30 au lieu de 13 h 45, et ce, à partir de ce 23 janvier 2022.

Toujours selon le même communiqué, les horaires de départ de trains de grandes lignes assurant la liaison entre Alger et Oran seront dorénavant fixés à 10 h 35 au lieu de 10 h 00, et ce, à partir de ce lundi 24 janvier 2022.

Il est à rappeler que la SNTF est entrain d’effectuer des travaux de maintenance afin d’assurer un maximum de sécurité à ses clients. Ces travaux ont touché dernièrement la voie ferrée reliant Alger à El Afroun. Selon un communiqué de la Société, après la perturbation due aux travaux, les trains retrouveront leur horaires habituels à partir d’aujourd’hui dimanche.

Par ailleurs, un communiqué du ministère des Transports avait affirmé que « en application de la décision des hautes autorités concernant la reprise progressive des moyens de transport, suite à l’amélioration de la situation sanitaire, le ministère du Transport annonce le retour des trains de nuit avec dortoirs sur les lignes habituelles ».