Grande opération de distribution de logements pour le 5 juillet : Belaribi donne le coup d’envoi

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné ce mardi le coup d’envoi de l’opération de distribution de 192 318 unités de logement de différentes formules, à l’occasion du 63ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, célébrée le 5 juillet.

Lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Djelfa, le ministre Belaribi a révélé la réalisation de 47 pôles urbains répartis sur 38 wilayas. Il a également souligné que l’année en cours verrait le lancement des travaux de 16 nouveaux pôles urbains, ainsi que la construction de 162 736 unités de logement dans le cadre du programme 2025.

Le ministre a insisté sur le fait que le pôle urbain en cours de construction dans la wilaya de Djelfa servirait de modèle pour les autres pôles à l’échelle nationale.

Le ministre de l’Habitat a affirmé que le secteur du logement représente une pierre angulaire du développement national, en application des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une attention particulière à l’intégration du produit national dans les différents projets.

Le ministre a déclaré : « Nous nous souvenons aujourd’hui des exploits des hommes qui ont sacrifié le précieux et le cher pour la liberté de l’Algérie », soulignant que cet héritage nous pousse à poursuivre le travail pour garantir un logement décent et une vie digne aux citoyens.

🟢 À LIRE AUSSI : Des logements LPL dès 3,9 millions DA : l’offre inratable de l’ENPI pour les Algériens de la diaspora

Belaribi a révélé que la période comprise entre 2020 et 2024 a vu la distribution de 1,7 million d’unités de logement, toutes financées par le Trésor public. Il a également indiqué que le gouvernement vise à construire 2 millions de nouvelles unités de logement au cours de la période 2025-2029, ce qui nécessite une unification des efforts de tous les acteurs du secteur.

Djelfa

La première étape de la visite dans la wilaya de Djelfa a été marquée par la supervision du ministre du lancement des travaux d’aménagement du nouveau pôle urbain résidentiel de Bahrara, s’étendant sur une superficie de 734 hectares.

Ce pôle comprendra 22 800 unités de logement de différentes formules et programmes, et sera équipé de tous les réseaux essentiels et des infrastructures publiques nécessaires pour garantir des conditions de vie adéquates aux habitants.

Le ministre Tarek Belaribi, accompagné du wali de la wilaya, du président de l’Assemblée Populaire de Wilaya, des autorités sécuritaires et militaires, des députés des deux chambres du Parlement, ainsi que des autorités locales, a également supervisé la pose de la première pierre pour la réalisation de 7 000 unités de logement public locatif (LPL) dans le quartier de B’nat Belakhal, réparties sur 36 communes de la wilaya, dans le cadre du soutien et de l’élargissement de l’offre de logements.

Le ministre Belaribi supervise, au cours de cette visite, les cérémonies de distribution nationale des logements, coïncidant avec les célébrations du 63ème anniversaire de l’Indépendance.

🟢 À LIRE AUSSI : Hydrocarbures : l’Algérie et la Mauritanie explorent un partenariat stratégique

La cérémonie d’accueil a vu la présence du président de l’Assemblée Populaire de Wilaya, des membres du comité de sécurité, des députés des deux chambres du Parlement, ainsi que des walis délégués des daïras d’Aïn Oussara et de Messaâd, du délégué local du médiateur de la République, du secrétaire général de

🟢 À LIRE AUSSI : Vente de logements LPL à ALGER : Prix officiels, superficies et modalités d’acquisition