Grande Mosquée d’Alger – Ramadan 2024 : plus de 50 000 fidèles rassemblés ce vendredi

En plein cœur de l’Algérie, la Grande Mosquée d’Alger s’est imposée comme un lieu emblématique de recueillement et de rassemblement, particulièrement lors du mois sacré de Ramadan. Cette année, l’édifice a connu un moment historique, réunissant plus de 50 000 fidèles pour la prière du vendredi, un record depuis son inauguration.

La première prière du vendredi du Ramadan 2024 à la Grande Mosquée d’Alger a marqué les esprits par l’affluence record de près de 50 000 fidèles, un nombre jamais atteint depuis l’ouverture de la mosquée. Cette participation massive dépasse les attentes et les chiffres précédents, notamment les 38 000 fidèles présents lors de son inauguration par le chef de l’État. Cette affluence témoigne de l’attachement profond des Algériens à leur patrimoine spirituel et à la pratique religieuse collective.

Pour accompagner cet événement, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place par les services de la wilaya d’Alger, garantissant la sérénité et la sécurité des fidèles. De même, l’ETUSA a adapté ses services pour faciliter l’accès à la mosquée, reflétant l’effort collectif pour faire de ce rassemblement un moment de paix et de spiritualité partagée.

L’inauguration de la Grande mosquée d’Alger par le Président Tebboune

L’inauguration de la Grande Mosquée d’Alger par le Président Abdelmadjid Tebboune a été l’occasion de réaffirmer l’importance du centrisme musulman, la « wassatiya », dans le contexte algérien et au-delà. En soulignant le rôle de la mosquée comme centre de promotion de la tolérance et du dialogue interreligieux, le Président a mis en avant la nécessité de lutter contre l’extrémisme et de favoriser un islam modéré, ouvert sur le monde.

Cette vision du centrisme musulman, prônée lors de l’inauguration, s’inscrit dans une démarche de consolidation de la paix sociale et de renforcement du dialogue interculturel.

La Grande Mosquée d’Alger, par son ampleur et sa symbolique, se veut un espace de rassemblement pour tous les citoyens, indépendamment de leurs croyances, incarnant ainsi les valeurs de fraternité et d’unité.