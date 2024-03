Grande Mosquée d’Alger – Ramadan 2024 : 45.000 fidèles pour la 1ère prière de Tarawih

La Grande Mosquée d’Alger a été le témoin d’une participation massive lors de la première prière de Tarawih, de ce 1er jour du mois de Ramadan en cours atteignant un chiffre record de près de 45 000 fidèles.

En effet, la Grande Mosquée d’Alger a révélé via un post sur sa page Facebook, que le nombre de fidèles présents hier, lundi, pour les premières prières de Tarawih a frôlé les 45 000 personnes. Ce chiffre établit un nouveau record depuis l’inauguration de cet édifice religieux le 25 février dernier par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la première prière du vendredi, ayant eu lieu le 1er mars 2024, 38 000 fidèles se sont rassemblés, et ce nombre a ensuite augmenté à 40 000 pour la prière du vendredi 8 mars, la deuxième qui a eu lieu dans la plus grande mosquée d’Afrique. Ces données ont été publiées sur la page officielle de la Grande Mosquée d’Alger sur Facebook.

Dans un autre contexte, le conseil de la Grande Mosquée d’Alger a spécifiquement exhorté les parents à ne pas emmener les tout-petits (les nourrissons), qui ont besoin de l’attention de leurs parents, car ils pourraient être sujets à des crises de pleurs et d’anxiété pendant que leurs mères prient. Cela vise à éviter de perturber les fidèles hommes et femmes pendant leurs prières.

Le même organe a également appelé les fidèles à faire preuve de souplesse face aux instructions, à coopérer, à aligner les rangs, à éviter de parler ou de perturber pendant la prière et la récitation du Saint Coran. Il est essentiel pour garantir une atmosphère de recueillement et de respect mutuel pendant les moments de prière.

Tebboune inaugure la Grande Mosquée d’Alger et évoque l’importance de promouvoir le « centrisme musulman »

Le dimanche 25 février dernier, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé à l’inauguration de la Grande Mosquée d’Alger, et il a souligné l’importance de ce lieu dans la promotion des valeurs de la wassatiya, le « centrisme musulman », et dans la lutte contre l’extrémisme et les pensées intégristes.

En effet, il est important de faire la promotion de la tolérance et du dialogue interreligieux, et ce en soulignant l’importance de la Grande Mosquée dans la promotion du centrisme musulman, le Président Tebboune a mis en avant la nécessité de favoriser le dialogue interreligieux et la tolérance. Il a insisté sur le rôle de ce lieu de culte comme un espace de paix et de rassemblement pour tous les citoyens.