Grande mosquée d’Alger : le pont Est ouvert au public durant tout l’été

Depuis le vendredi 1er août 2025, la Grande Mosquée d’Alger est désormais accessible depuis son pont est, ouvert officiellement par la direction de la mosquée. Situé sur la façade nord donnant sur la mer, ce nouvel accès permet aux fidèles et visiteurs de rejoindre plus facilement le site, notamment durant la haute saison estivale.

Selon le communiqué publié jeudi par l’administration de Djamaâ El Djazaïr, le pont sera ouvert tous les vendredis à partir de 10h du matin jusqu’après la prière du soir, et de 16h jusqu’après la prière du soir les autres jours de la semaine, durant toute la période estivale. Cette décision vise à faciliter la circulation des fidèles et encourager la visite du site dans un esprit à la fois cultuel, touristique et culturel.

La grande mosquée d’Alger : un chef-d’œuvre religieux et architectural sans égal

Inaugurée en 2019, la Grande Mosquée d’Alger (Djamaâ El Djazaïr) est aujourd’hui l’un des symboles modernes les plus emblématiques de l’Algérie. Elle est la plus grande mosquée d’Afrique, et la troisième au monde après les deux lieux saints de l’islam à La Mecque et Médine. Conçue pour accueillir jusqu’à 120 000 fidèles, elle abrite la plus haute salle de prière du pays, ainsi que le minaret le plus élevé au monde, culminant à 265 mètres.

Mais au-delà de sa dimension spirituelle, la mosquée se distingue par son architecture futuriste mêlant éléments andalous, maghrébins et ottomans, ainsi que par l’utilisation de technologies de pointe. Le bâtiment a été pensé pour résister aux séismes, avec des matériaux haut de gamme et une gestion intelligente des flux de visiteurs. Elle comprend également un centre culturel islamique, une bibliothèque, des salles de conférence, une maison du Coran, et un centre d’études interreligieuses.

Un site culturel et spirituel ouvert sur le monde

Djamaâ El Djazaïr n’est pas seulement un lieu de culte : elle se veut un espace de rencontre, de dialogue et d’ouverture. Le site accueille régulièrement des expositions, des conférences, et des événements culturels à vocation régionale et internationale. Avec l’ouverture du pont est, la direction entend renforcer l’attractivité du site, tant pour les fidèles que pour les touristes.

L’été étant une période de forte affluence, l’initiative d’ouvrir plus largement les accès au public s’inscrit dans une volonté d’en faire un pôle touristique majeur, mais aussi un centre de rayonnement intellectuel et religieux pour tout le monde musulman. À ce titre, des visites guidées, des ateliers pédagogiques et des sessions de découverte du patrimoine religieux sont organisés pour sensibiliser les plus jeunes et les visiteurs internationaux.