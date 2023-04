Grande mosquée d’Alger : lancement imminent de nouvelles activités

La grande mosquée d’Alger est un des lieux touristiques les plus intéressants de la capitale. Inaugurée il y a quelques années à peine, elle connaît déjà un engouement à l’international, étant la plus grande mosquée d’Afrique. Un minaret qui est classé 3ᵉ mondialement en termes de hauteur et une vue splendide qui surplombe Alger la Blanche. Au-delà de servir de monument, cette mosquée sert aussi de lieu de culte pour de nombreuses personnes. Prière, mais aussi, études, restauration et tout un tas d’autres activités seront très bientôt lancées à la mosquée « Djamaa el Djazair ».

Lancement prochain de nouvelles activités à la grande mosquée d’Alger

Dans un communiqué rendu public hier, le 08 avril, l’administration de la grande mosquée d’Alger a annoncé le lancement prochain de nouvelles activités au sein du monument. Au-delà d’accueillir la prière 5 fois par jour, Djamaa el Djazair sera aussi un lieu pour apprendre les bases de la religion, se documenter et entreprendre des recherches. En ajout à ça, la mosquée dispose d’un centre culturel, d’un musée, et d’une assemblée scientifique.

Le lancement de ces activités secondaires est prévu très prochainement, dès que les conditions techniques, sanitaires et logistiques seront réunies. Il s’agit de faire de la mosquée un lieu communautaire de partage et de culture, où la science et la religion ne font qu’un.

Visite de l’ambassadrice US à la grande mosquée d’Alger

Dans le même registre, l’ambassadrice US, Moore Aubin, avait visité dernièrement la grande mosquée Djamaa El Djazair dans le cadre d’une visite touristique. Montée tout en haut du minaret, l’ambassadrice Aubin a pu contempler la vue splendide qu’offre le monument.

Le cheikh de la mosquée, Al Kacimi, a par ailleurs accueilli la diplomate de façon officielle. Une visite qu’elle n’a pas manqué de partager avec sa communauté sur son compte Twitter officiel.