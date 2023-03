Grande mosquée d’Alger : l’ambassadrice US subjuguée par la vue du minaret

Notre pays regorge de paysages naturels uniques qui attirent les touristes par milliers. Les monuments urbains et traditionnels du pays sont aussi prisés. C’est le cas de la grande mosquée d’Alger, qui reçoit des milliers de visiteurs chaque année. Parmi ces touristes curieux, on retrouve l’ambassadrice US, qui s’est rendu sur place et a profité d’une visite complète du monument. Invitée par le Cheikh de la mosquée en personne, Moore Aubin a partagé son expérience via les réseaux sociaux.

Accueil chaleureux de l’ambassadrice US à la mosquée d’Alger par son Cheikh

Elizabeth Moore Aubin est la représentante officielle des USA en Algérie depuis décembre 2021. Une diplomate investie dans les us et coutumes de l’Algérie. On la voit tantôt parler en Darija, tantôt s’intéresser à la mode traditionnelle dans des posts publiés sur son compte Twitter officiel. Cette fois-ci, la representante américaine s’est vue invitée par le Cheikh Mohamed Maamoun El Kacimi à la grande mosquée d’Alger, sise à El Mohammadia. Visite où elle a pu profiter d’une vue panoramique sur la capitale depuis le plus haut minaret du monde, après ceux de Mekka et Médine.

What a fantastic tour of the Grand Mosque and meeting with Sheikh Mohamed Moumene El-Kacimi. The view of Algiers from the tallest minaret in the world was spectacular! #USinDZ pic.twitter.com/T11o3bYfnK — Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) March 26, 2023

Les rues d’Algérie sont composées de bâtiments modernes et constructions traditionnelles, un mélange pêle-mêle qui rappelle l’histoire du pays et son ascension en avant. Et quelle meilleure représentation de cette association que la mosquée d’Alger ? Une bâtisse qui a fière allure et qui représente majestueusement l’identité islamique du pays.

Conquise par la vue et par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, Moore Aubin exprime son contentement via un poste sur son compte Twitter officiel.

Moore Aubin s’essaie à la robe kabyle algérienne

L’ambassadrice US ne cache pas son engouement pour la culture algérienne. Elle publie régulièrement des vidéos, des photos et autres où on la voit tester les traditions locales. Dernièrement, Aubin s’est essayée à la robe kabyle et n’a pas manqué de partager ça avec sa communauté.

Une première pour la diplomate américaine qui a avoué ressentir beaucoup de plaisir en essayant les différents modèles. Les motifs et couleurs variés sont ce qui a le plus attiré l’œil de l’ambassadrice US.