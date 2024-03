Grande mosquée d’Alger : 1ere prière du vendredi après l’inauguration

Aujourd’hui vendredi, une annonce significative émane de la Grande Mosquée d’Alger, marquant une étape importante dans la préparation spirituelle de la communauté musulmane.

Le chef de cabinet de la mosquée a révélé hier, jeudi, que les préparatifs pour les prières de Tarawih étaient en place, soulignant l’engagement de la mosquée à accueillir le mois sacré avec dévotion et préparation.

« Nous accueillerons demain les fidèles, hommes et femmes, pour la prière du vendredi », a déclaré le chef de cabinet, mettant en lumière l’approche inclusive de la mosquée et son ouverture à tous les croyants désireux de partager ce moment de piété collective.

Cette déclaration souligne l’importance de la mosquée comme un lieu de rassemblement pour la communauté, où la spiritualité et la fraternité se rencontrent.

Le président du Conseil Scientifique a également partagé des détails précieux sur les prières de Tarawih, qui se tiendront chaque soir, du début à la fin du mois sacré.

Il a été annoncé que la récitation suivra la lecture de Warsh d’après l’Imam Nafi’, un choix qui reflète la richesse et la diversité des traditions islamiques de récitation du Coran.

Cette pratique non seulement enrichit l’expérience spirituelle des fidèles mais renforce également le lien entre la communauté musulmane et son riche héritage religieux.

Inauguration Officielle par le président algérien

Le dimanche, lors de l’inauguration officielle de la Grande Mosquée d’Alger, le Président Abdelmadjid Tebboune a mis en avant l’importance de ce monument non seulement comme lieu de prière mais aussi comme centre de promotion des valeurs de wassatiya, ou centrisme musulman.

Cette approche, qui prône la modération et le juste milieu, est essentielle dans la lutte contre l’extrémisme et les idéologies intégristes.

Le président a souligné la rôle crucial de la Grande Mosquée dans la promotion de la tolérance et du dialogue interreligieux. En mettant en avant sa capacité à servir d’espace de paix et de rassemblement pour tous les citoyens, quelle que soit leur foi, le message est clair : la Grande Mosquée d’Alger est un symbole de l’unité dans la diversité, reflétant les valeurs d’une société ouverte et inclusive.

La visite de la bibliothèque de la Grande Mosquée par le Président Tebboune a également été l’occasion d’appeler à un enrichissement de cette dernière avec des ouvrages de référence dans divers domaines scientifiques, notamment en économie, droit et finances islamiques.

Cette initiative vise à faire de la bibliothèque un centre de savoir et d’apprentissage, soulignant l’importance de l’éducation et de la formation continue dans la compréhension et la pratique de la foi.

L’inauguration de la Grande Mosquée d’Alger et les préparatifs pour les prières de Tarawih marquent un moment significatif pour la communauté musulmane d’Algérie et au-delà. En tant que lieu de culte, de rassemblement, et de savoir, la Grande Mosquée se dresse comme un phare de spiritualité, de tolérance, et d’éducation.

Elle invite les fidèles à un voyage de foi renouvelée, tout en ouvrant un dialogue essentiel sur la coexistence pacifique et le respect mutuel entre les différentes cultures et religions.

Dans un monde en quête de sens et d’unité, la Grande Mosquée d’Alger offre un exemple lumineux de ce que l’avenir peut réserver lorsque la foi, la connaissance et la tolérance se rencontrent.