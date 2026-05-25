Grande mosquée, cimetières, parcs de loisirs… Comment se déplacer à Alger durant l’Aïd avec l’ETUSA ?

L’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé la mise en place d’un programme de transport exceptionnel à l’occasion de l’Aïd al-Adha 2026 / 1447 de l’Hégire. L’objectif est d’assurer la continuité du service public et faciliter les déplacements des citoyens vers la Grande Mosquée d’Alger (Djamaâ el-Djazair), les cimetières, les espaces de divertissement ainsi que les circuits touristiques « City Tour ».

Ce plan de transport spécial prévoit le renforcement des dessertes sur l’ensemble des lignes urbaines et nocturnes, des navettes exclusives pour la prière de l’Aïd, un dispositif dédié aux visites des cimetières, ainsi que des liaisons directes vers les parcs de loisirs et les espaces de détente familiale.

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Pour le service ordinaire, les bus circuleront de 06h30 à 19h00 à travers un réseau de 222 lignes. Le service nocturne prendra ensuite le relais de 19h00 jusqu’à 00h45, couvrant 23 lignes à travers la capitale.

Transport à Alger / Aïd al-Adha 2026 : Le programme complet de l’ETUSA

Afin de permettre aux fidèles d’accomplir la prière de l’Aïd, l’établissement a mobilisé 10 lignes directes à destination de la Grande Mosquée d’Alger au départ des principales stations de la capitale et de sa périphérie. Les premiers départs sont programmés dès 05h30 du matin, tandis que les trajets de retour débuteront immédiatement après la fin de la prière.

Pour faciliter le recueillement des familles durant les deuxième et troisième jours de l’Aïd, l’ETUSA a programmé cinq lignes spéciales desservant les grands cimetières de la wilaya, notamment ceux d’El Alia, de Dely Ibrahim et de Sidi Rezine. Ces navettes seront opérationnelles de 07h00 à 12h30.

Le volet récréatif n’a pas été omis : neuf lignes directes achemineront les usagers vers les principaux pôles de loisirs de la capitale, à savoir la Promenade des Sablettes, le parc zoologique et des loisirs de Ben Aknoun, l’Éco-parc ainsi que l’espace « La Prise d’eau » à El Harrach. Ces dessertes seront actives durant les deuxième, troisième et quatrième jours de l’Aïd, de 10h00 à 20h00.

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Par ailleurs, le bus touristique à impériale décapotable « City Tour » reprendra du service. Le jour de l’Aïd, la première rotation s’élancera à 15h00. Pour les trois jours suivants, les départs s’effectueront dès 10h00 du matin depuis la Promenade des Sablettes.

L’ETUSA a souligné que ce programme d’envergure s’inscrit dans le cadre de ses engagements à garantir des déplacements fluides, confortables et sécurisés pour les citoyens, tout en répondant à la forte hausse de la demande en transport public durant cette période de fête.