Grande Bretagne-Algérie : coopération pour l’enseignement de l’anglais

Cette nouvelle année scolaire, qui aura lieu ce mercredi 21 septembre 2022. Concernera des millions d’élèves, et sera marquée par une nouveauté, celle de l’enseignement de la langue anglaise à partir de la 3ème année primaire. A cet effet, le ministère de l’Education nationale a mis tous les moyens nécessaires pour la réussite de l’introduction de cette langue à partir de ce pallier.

C’est dans ce cadre que le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed s’est entretenu, aujourd’hui, le dimanche 18 septembre 2022, avec l’ambassadrice britannique en Algérie Sharon Wardle. Avant tout le ministre a présenté ses condoléances à l’ambassadrice ses condoléances, suite au décès de la Reine Elisabeth II. Lors de cet entretien, il a été question du renforcement et l’élargissement des relations entre les deux pays dans le domaine de l’éducation.

Selon un communiqué rendu public par le ministère de l’Education, Belabed, dans son entretien avec l’ambassadrice britannique, a évoqué « le domaine de la formation du personnel, l’échange d’expériences dans le domaine pédagogique et les moyens de les développer ».

« Les deux parties ont exprimé leur volonté d’élargir les horizons de coopération, notamment dans le domaine de l’amélioration des compétences professionnelles, du doublement de la formation et du développement des ressources pédagogiques en langue anglaise », ajoute ce même communiqué.

Le livre d’anglais de 3ème année primaire agréé par le ministère de l’Education nationale

Le directeur de la publication à l’Office national des publications scolaires, Talal Amara, a confirmé que ce livre a été écrit et préparé selon les programmes de du Ministère de l’Education Nationale relative au cycle de l’enseignement primaire et conformément au cahier des charges pédagogiques délivré par la Commission d’Accréditation de l’Institut Technologique de Recherche en Education.

Ce livre, agréé par le ministère de l’Éducation nationale, est composé de 64 pages de format 20 cm / 28 cm, et son prix est de 180 dinars. L’impression du livre d’anglais pour la troisième année, « My book of English », est passé par trois étapes, dont la première étape est supervisée par une équipe technique de la Cellule Industries et Arts de l’Impression de l’Office National des Publications Scolaires. Tandis que des artistes diplômés de l’École supérieure des beaux-arts se chargeaient de préparer les graphismes accompagnant les textes, une autre équipe préparait les images nécessaires.