Grand changement au MC Alger : Hadj Redjem s’en va, un nouveau président arrive

Le MC Alger a acté un changement majeur au sommet de sa gouvernance. Réunie lundi en fin de journée, l’assemblée générale extraordinaire de la SSPA/Doyen a élu Mohamed Arabi Yaâgoubi nouveau président du conseil d’administration, en remplacement de Mohamed-Hakim Hadj-Redjem. Une réorganisation qui touche aussi la composition même de l’instance dirigeante.

La décision a été rendue publique par le Doyen cet après-midi. L’arrivée de Mohamed Arabi Yaâgoubi referme un chapitre entamé il y a quatre ans, celui d’un mandat marqué par une série de titres nationaux et une visibilité continentale retrouvée.

Ce départ n’a rien d’une surprise pour les observateurs du club. L’éventualité d’un retrait de Hadj-Redjem de la présidence du Mouloudia circulait déjà en avril dernier, alors que le Doyen filait vers un troisième sacre d’affilée. Les pressions permanentes de l’environnement du club et les arbitrages budgétaires avec la Sonatrach, actionnaire du MCA, revenaient régulièrement dans les explications avancées.

Le club algérois a d’ailleurs tenu à saluer publiquement le travail accompli par son président sortant, en lui souhaitant réussite dans la suite de son parcours professionnel. Un ton nettement plus apaisé que celui observé chez le voisin usmiste, où le conseil d’administration avait mis fin aux fonctions de Saïd Allik en pleine crise interne, l’été dernier.

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Hadj-Redjem reste un mois pour assurer la passation

Ce qu’il faut savoir, est que Hadj-Redjemne quitte pas immédiatement les lieux. Il conservera un siège de membre au conseil d’administration, mais à titre provisoire et pour une durée limitée à trente jours. L’objectif affiché est simple : permettre une remise des dossiers dans des conditions sereines, sans rupture dans le suivi des affaires courantes.

Cette formule transitoire évite au club de se retrouver démuni face aux échéances administratives et sportives immédiates. Elle traduit également une volonté de continuité institutionnelle, à un moment où le Doyen gère de front ses obligations nationales et ses ambitions africaines.

Deux nouveaux membres intègrent la direction du Doyen

L’assemblée générale ne s’est pas contentée de trancher la question de la présidence. Elle a également ouvert la porte à deux nouveaux entrants, Ali Abderrahim et Abdenour Kaoua, désormais membres de l’équipe dirigeante. Le CA s’articule donc autour de quatre membres effectifs, auxquels s’ajoute temporairement l’ancien président.

Ces arrivées coïncident avec l’expiration du mandat de trois dirigeants : Ahmed Turki Messaoudi, Rafik Belmane et Kamel Kechida. Le club leur a adressé ses remerciements pour la période écoulée. Une pensée a aussi été consacrée à la mémoire d’Omar Gueterandji, ancien membre du conseil décédé, dont l’apport a été rappelé avec gratitude.

Une nouvelle gouvernance pour prolonger le cycle sportif du MC Alger

Ce remaniement administratif intervient après une année déjà chargée en mouvements. La barre technique avait elle aussi changé de main au printemps, quand Khaled Ben Yahia a été rappelé pour diriger l’équipe première jusqu’en juin 2027. Le technicien tunisien signait alors son troisième passage chez les Vert et Rouge.

Ce choix avait suivi une séparation actée quelques jours plus tôt. En activant une clause de son contrat, Rulani Mokwena avait mis fin à son aventure algéroise après huit mois de collaboration, direction la Libye. Depuis, la stabilité du staff est redevenue une priorité pour les responsables du club.

À Yaâgoubi et à ses nouveaux collaborateurs revient maintenant la tâche de faire tenir cet équilibre. Entre exigences d’un public habitué aux trophées, contraintes financières et structuration interne, la marge d’erreur reste étroite au MC Alger. La direction leur a souhaité plein succès, en insistant sur la continuité du projet sportif et institutionnel du Mouloudia.

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