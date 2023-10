Gran Turismo, Hypnotic et Equalizer au cinéma Garden City ces 3 et 4 octrobre

Le Cinéma TMV, situé en plein cœur de la ville d’Alger dans le centre commercial Garden City, dévoile un programme captivant pour les amateurs de cinéma ce mardi et mercredi. Avec une sélection variée de films, allant de l’action à l’aventure en passant par le suspense, il y en a pour tous les goûts.

Le Cinéma de Garden City offre une variété de films pour tous les styles et tous les âges ce mardi et mercredi. Que vous soyez passionné d’action, de voitures de sport, de films historiques, de super-héros ou de mystères, vous trouverez certainement de quoi satisfaire votre appétit cinéphile. Alors, réservez vos billets et préparez-vous à vivre des aventures passionnantes sur grand écran. Zoom sur le planning prévu !

Un planning haut en couleur au cinéma Garden City pour la soirée du mardi 3 octobre

Le mardi soir commence en force avec « Equalizer » à 20h25, un thriller d’action haletant mettant en vedette Denzel Washington. Une soirée qui commence avec une dose d’adrénaline.

À 21 h, les amateurs de voitures de sport et de vitesse ne voudront pas manquer « Gran Turismo ». Ce film vous emmène dans l’univers palpitant des courses automobiles et promet des scènes d’action à couper le souffle.

Pour ceux en quête d’une expérience plus historique, « La Dernière Reine » offre un voyage dans le temps à la cour royale algérienne à 22h45. Plongez dans l’histoire fascinante de la reine Zaphira, une femme de pouvoir dont la vie a viré à la tragédie.

Que regarder ce mercredi 4 octobre au cinéma Garden City ?

La journée de mercredi commence en douceur à 11h00 avec « En eaux très troubles », une aventure sous-marine remplie de mystères et de découvertes. Parfait pour toute la famille.

Les plus jeunes spectateurs seront ravis de retrouver leurs héros préférés dans « Tortue Ninja » à 11h00 également.

Le divertissement pour toute la famille continue à 13h15 avec « Les as de la jungle ». Suivez les péripéties de Maurice, le pingouin tigre, et ses amis dans cette comédie animée hilarante

Pour ceux qui ont manqué la première projection, « La Dernière Reine » revient à l’affiche pour une séance en après-midi à 13h30.

Amateurs de voitures, réjouissez-vous ! « Gran Turismo » est de retour pour une deuxième séance à 15h20, offrant une dose supplémentaire d’adrénaline.

À 16h00, les fans de super-héros seront comblés avec « Blue Beetle« . Suivez l’histoire d’un jeune homme qui obtient des pouvoirs extraordinaires et décide de devenir un justicier.

La soirée de mercredi commence avec une autre projection de « Equalizer » à 17h55. Les amateurs de mystère apprécieront « Détective Conan » ensuite à 18h45. L‘histoire d’un jeune détective transformé en enfant qui résout des crimes complexes. Une intrigue palpitante à ne pas manquer.

Pour ceux qui auraient manqué les premières projections, « La Dernière Reine » sera de retour en soirée à 20h20, offrant une dernière chance de plonger dans l’histoire de la régence d’Alger.

La soirée se clôture en beauté avec une nouvelle projection de « Equalizer » à 21h10, puis de « Hypnotic » à 22h30. Pour les amateurs de suspense, « Hypnotic » est le choix parfait pour terminer la soirée en beauté. Plongez dans un monde de mystère et d’intrigue jusqu’à la toute fin.