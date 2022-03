Grâce aux produits LG, divertissez-vous en protégeant l’environnement

Un peu partout dans le monde, la vie quotidienne tend à se dérouler dans l’enceinte sécurisée de la maison. L’inconvénient de ce nouveau mode de vie est qu’on ne trouve plus le temps pour réfléchir à ce qui peut rendre le monde meilleur. Lorsque nous songeons au futur de la planète, la durabilité est l’un des premiers mots qui nous viennent à l’esprit. Qu’est-ce qu’alors la durabilité et comment y parvenir ?

La « durabilité », c’est quoi ?

Le terme « durabilité » désigne un large éventail d’initiatives qui visent à préserver l’environnement et à promouvoir un mode de vie en harmonie avec la nature. Cependant, il ne s’agit pas d’un objectif atteignable par les efforts d’une seule personne. La durabilité exige que chacun change sa façon de vivre, de travailler et de se divertir.

En tant que fabricant d’électronique grand public, LG a toujours été partisan du respect du consommateur et de l’environnement. Une approche que l’on retrouve dans ses derniers produits, notamment dans ses téléviseurs OLED et ses barres de son utilisant des matériaux recyclés.

Protéger l’environnement en optant pour la technologie OLED

Grâce à leurs panneaux OLED, UL (Underwriters Laboratories) a déclaré les téléviseurs LG OLED sans scintillement et sans éblouissement d’inconfort. Ils sont également certifiés TÜV Rheinland Eyesafe® pour leur conformité aux exigences de faible lumière bleue. Les écrans LG OLED ont des pixels autoéclairés qui éliminent le besoin de rétroéclairage. Cela permet de réduire le nombre de composants, donc de diminuer la quantité de substances toxiques. Ainsi, en choisissant les panneaux OLED, vous contribuez à la protection de l’environnement.

La qualité de l’air intérieur constitue également un sujet de préoccupation pour tout appareil électronique. Les produits chimiques organiques volatils (COV) libérés lorsque de la chaleur est générée causent, en effet, des problèmes de santé. Les émissions totales de COV d’un panneau LG OLED sont inférieures de 50 % par rapport à un panneau LCD classique. Et contrairement à certains écrans LCD haut de gamme, les panneaux TV LG OLED n’utilisent aucun composant contenant des substances dangereuses comme le cadmium et le phosphure d’indium.

Des barres de son écologique pour un avenir durable

Lorsqu’il s’agit de divertissement, la qualité du son est tout aussi essentielle que la qualité de l’image. Les téléviseurs OLED de LG ne sont pas les seuls produits « écologiques » ; les récentes solutions audios de LG, qui offrent un son dynamique et réaliste, témoignent du même souci de durabilité.

Les barres de son LG 2021 utilisent des matériaux recyclés tels que la résine pour les boîtiers extérieurs de nombreux modèles. D’autres modèles sont dotés d’un tissu en jersey fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées, certifiées conformes à la norme mondiale de recyclage. En fait, de nombreuses barres de son LG ont réussi la procédure de validation de la déclaration environnementale (ECVP) UL 2809. Cela garantit aux consommateurs que ces produits sont aussi amis de la nature qu’annoncé.

Pour limiter encore son impact écologique, LG a adopté un emballage respectueux de l’environnement pour l’ensemble de la gamme. Utilisant principalement de la pâte moulée recyclée et des quantités très réduites de mousse EPS et de plastique, l’emballage a obtenu la certification Eco-Product. SGS a ainsi jugé que les barres de son LG ont un impact minimal sur l’environnement, car dégageant moins de polluants atmosphériques, contenant peu de substances dangereuses et offrant un haut degré de recyclabilité. De plus, l’emballage est conçu en forme de « L », de sorte que les camions de livraison puissent contenir plus de produits, ce qui diminue les émissions de CO2.

Avec ses produits de divertissement à domicile qui prennent en compte la santé des consommateurs et de l’environnement, LG continue à montrer la voie avec un engagement inébranlable à offrir l’expérience de divertissement à domicile la plus immersive possible.