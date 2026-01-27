Grâce à TOSYALI, l’Algérie signe un nouveau record mondial de production en 2025 !

Le complexe sidérurgique Tosyali Algérie vient de franchir un cap historique en établissant un nouveau record du monde de production de fer de réduction directe (DRI). Avec 2,43 millions de tonnes produites en 2025, l’entreprise consolide la position de l’Algérie comme acteur majeur de l’acier vert à l’échelle internationale.

C’est une performance sans précédent dans l’industrie sidérurgique mondiale. Selon un communiqué officiel de l’entreprise, l’unité de production de fer de réduction directe (DRI) de Tosyali Algérie a atteint un volume annuel de 2,43 millions de tonnes en 2025.

Ce chiffre constitue un nouveau standard mondial pour une seule unité de réduction directe, une prouesse d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée dès sa première année d’exploitation.

Tosyali Algérie : Un leadership technologique confirmé

L’excellence du complexe d’Oran ne s’arrête pas là. Alors que la deuxième unité (fournie par Midrex Technologies et Paul Wurth) décroche la première place mondiale, la première unité du complexe s’est hissée au troisième rang mondial en termes de production annuelle.

Cette double performance place Tosyali Algérie parmi les sites les plus performants et les plus vastes au monde en matière de production intégrée de DRI.

Dotées d’une technologie de pointe, ces installations offrent une flexibilité opérationnelle stratégique, permettant de produire aussi bien du fer de réduction directe chaud (HDRI) que froid (CDRI). Surtout, elles s’inscrivent dans une démarche écologique : bien que fonctionnant actuellement au gaz naturel, elles sont conçues pour basculer vers une utilisation à 100 % d’hydrogène après une simple adaptation technique.

Pour Fuat Tosyali, président du conseil d’administration de Tosyali Holding, ce succès valide une stratégie visionnaire. « Nous poursuivons nos investissements en Algérie afin de réduire les émissions de carbone », a-t-il déclaré.

Il souligne également que si de nombreux groupes européens annoncent aujourd’hui des projets dans le DRI, Tosyali a été le premier à passer à l’acte, à finaliser ses installations et à démarrer une production effective à grande échelle.

Sidérurgie : Record mondial pour « Tosyali Algérie »

Au-delà des chiffres, ce record symbolise la transformation économique du pays. L’Algérie, autrefois importatrice nette de produits sidérurgiques, s’affirme désormais comme un exportateur clé d’acier de haute qualité. Tosyali Algérie demeure à ce jour le plus grand complexe industriel du pays hors secteur des hydrocarbures et représente le plus important investissement turc à l’étranger.

Avec près de 15 000 employés et une présence sur trois continents, le groupe Tosyali (classé 46e producteur mondial en 2024 par la World Steel Association) confirme son ambition : devenir le leader incontesté de la sidérurgie durable dans le bassin méditerranéen et en Europe.