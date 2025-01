Grâce à Belux Éclairage, le Port d’Alger se pare de nouvelles lumières

Le Port d’Alger vient de connaître, en ce début 2025, une transformation majeure grâce à l’installation de nouveaux équipements d’éclairage.

Il s’agit de deux solutions phares que l’entreprise Belux Éclairage, leader et pionnier de l’éclairage public et de l’aménagement urbain en Algérie, a mis en œuvre lors de cette première semaine 2025, pour sublimer ce site emblématique de la capitale : ROSA et QUIZA.

ROSA, un mât d’éclairage au design épuré et contemporain, confère au port une élégance indéniable. Fabriqué en acier galvanisé thermolaqué, il est surmonté de luminaires MIRNA offrant un éclairage performant et uniforme. QUIZA, quant à lui, est un luminaire au design moderne, alliant esthétisme et efficacité énergétique.

Grâce à cette installation, le Port d’Alger bénéficie désormais d’un éclairage à la fois fonctionnel et esthétique. Les quais, les bassins et les espaces publics sont ainsi mis en valeur, offrant un cadre agréable aux usagers, aux visiteurs et aux touristes qui préfèrent découvrir les beautés nocturnes de la capitale algérienne.

Il faut savoir que l’éclairage public joue un rôle essentiel dans la vie urbaine. Il améliore la sécurité, valorise le patrimoine et contribue à la dynamisation des espaces. Ce nouvel aménagement qui vient agrémenter le Port d’Alger est un exemple concret de cette dynamique, en faisant de ce lieu un espace plus convivial et plus vivant.

Constantine 2025 : Belux mise sur la touristification routière et autoroutière

Par ailleurs, BELUX lance un nouvel appel à projets pour faire de Constantine une ville encore plus rayonnante. Après les succès de ses journées d’études à Sétif et à Tizi-Ouzou, en 2025, l’entreprise réitère son engagement à mettre en valeur le patrimoine algérien.

Ainsi, du 16 au 20 février 2025, l’Hôtel Marriott de Constantine accueillera les acteurs de ce projet ambitieux (professionnels du secteur, chercheurs et citoyens). L’objectif ? Imaginer et mettre en œuvre des solutions d’éclairage innovantes pour sublimer les sites historiques et les axes routiers de la ville.

En misant sur une touristification routière et autoroutière, BELUX souhaite non seulement embellir Constantine, mais aussi attirer de nouveaux visiteurs. L’éclairage public représente, en ce sens, un atout indéniable pour mettre en valeur le patrimoine architectural et culturel de la ville.

Cette initiative, qui se veut partie prenante du projet de l’Algérie Nouvelle, s’inscrit dans une dynamique de développement durable, en cherchant à concilier tradition et modernité. En illuminant les trésors de Constantine, c’est tout un territoire qui se révèle et qui affirme son identité.