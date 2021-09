Grabuge au FLN : Baadji s’accroche

Les images qui ont été prises hier dans le siège du FLN à Hydra sont choquantes. Des opposants de Baadji ont pris d’assaut le bâtiment dans un climat emprunt de violence et de vulgarité. Encore un coup dur pour l’image du parti. Abou El Fadhel Baadji, après ce qui s’est passé, a fini par sortir de son silence.

En effet, l’ancien homme fort du FLN a organisé une conférence de presse hier jeudi, dans laquelle il a confié qu’il a eu recours à la justice afin de mettre un terme aux agissements de ceux qu’il a qualifié de « Baltagias ». Baadji a également révélé qu’il a déposé trois plaintes au niveau du tribunal d’Alger.

Baadji ne lâche pas le morceau

Il est à noter que le Comité Central du FLN a annoncé hier la vacance du poste de secrétaire général, et ce, suite au retrait de confiance à Abou El Fadhel Baadji. Le comité a fait savoir également que c’est l’instance de coordination nationale qui va diriger le parti jusqu’à la tenue de la prochaine session du Comité Central.

Selon Baadji, il est inconcevable que ce qui s’est passé hier soit l’œuvre des cadres et des militants du comité central du FLN. Il assure et persiste qu’il s’agit de « Baltagis » et des « pseudo-militants » qui ont été payés par « certaines parties » pour détruire le siège du parti.

Baadji, dont les jours paraissent comptés à la tête du FLN, est loin de vouloir lâcher le morceau. Pour lui, tout ce grabuge au siège du FLN à Hydra n’est qu’une tentative de déstabilisation du parti, dont le but est son parasitage, alors qu’il est au seuil des élections locales. Baadji, outre se questionner sur les raisons derrière ce timing, n’a pas hésité à accuser l’ex-secrétaire général de l’ex-parti unique.