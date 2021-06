Gouvernement: Tebboune trace les priorités du nouveau Premier ministre

Après la nomination de Aymen Benaberrahmane au poste du Premier ministre, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a tenu à rappeler les dossiers prioritaires qui l’attendent à la tête de l’exécutif.

Lors de la nomination, le chef de l’État a, en premier lieu, chargé son nouveau Premier ministre de poursuivre les consultations avec les partis politiques et la société civile pour la formation du prochain gouvernement dans les plus brefs délais ».

« Espérant bien que d’ici à la semaine prochaine, le nouveau gouvernement sera prêt », a déclaré Tebboune à l’adresse du nouveau Premier ministre Aymen Benabderrahmane.

Et de continuer : « En vérité, vous êtes aptes à cette tâche, d’autant que ce qui nous attend est économique et social, et donc financier. Et du moment que vous êtes au courant de tous les dossiers financiers et autres … ».

Tebboune opte pour un Premier ministre

Pour rappel, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a procédé ce mercredi 30 juin 2021 à la nomination de l’ancien ministre des Finances Ayem Benabderrahmane comme Premier ministre pour le prochain gouvernement.

« Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment les articles 91 et les alinéas 5 et 7, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a nommé Aymen Benabderrahmane Premier ministre », a indiqué le communiqué de la Présidence.

Depuis, plusieurs noms ont circulé concernant la personne qui dirigera le prochain gouvernement. Le président de la République a opté enfin pour un Premier ministre en nommant Aymen Benaderrahmane, l’ancien ministre des Finances du gouvernement sortant de Abdelaziz Djerad.