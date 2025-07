Gouvernement : suivi des grands chantiers pour un été maîtrisé et une rentrée universitaire réussie

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé ce mercredi 2 juillet 2025, une réunion du gouvernement consacrée à la poursuite et au suivi des projets structurants majeurs, avec un accent particulier sur le développement minier, l’amélioration des services de télécommunications, la préparation de la rentrée universitaire 2025-2026 et le renforcement de la mobilité estivale.

Gara Djebilet : Un projet industriel au cœur de la stratégie minière nationale

Au cœur des discussions figurait l’état d’avancement du projet du mégagisement de fer Gara Djebilet, situé dans la wilaya de Tindouf. Le gouvernement a notamment examiné l’évolution de sa composante industrielle ainsi que la progression du projet de ligne ferroviaire minière reliant Béchar à Tindouf et au site de Gara Djebilet, sur un trajet de 950 km.

Ce projet revêt une importance stratégique majeure dans le cadre de la vision du président de la République visant à valoriser les ressources naturelles nationales et à bâtir une industrie sidérurgique intégrée. En tant que levier de développement, il promet de transformer le sud-ouest algérien en un pôle d’exportation et d’industrialisation minière.

Amélioration des infrastructures de télécommunications : vers une couverture nationale renforcée

Un autre point à l’ordre du jour concernait l’amélioration de la qualité des services électroniques et des infrastructures de télécommunications à travers le territoire national. Le gouvernement a examiné des projets visant à renforcer les câbles sous-marins et à augmenter les capacités nationales en matière de connectivité numérique, un axe essentiel du plan de transformation digitale du pays.

Préparatifs pour la rentrée universitaire 2025-2026

Dans la perspective du prochain cycle universitaire, le gouvernement a également discuté des mesures de gestion des services universitaires destinées à améliorer les conditions de vie et d’étude des étudiants. Ces actions portent sur l’hébergement, la restauration, le transport et les prestations sociales, avec pour objectif de garantir une rentrée académique fluide et encadrée.

Mobilité estivale : amélioration des services dans les ports et aéroports

Enfin, une attention particulière a été accordée à la mobilité des citoyens pendant la saison estivale, en particulier pour les membres de la diaspora algérienne de retour au pays. Les efforts visent à optimiser les services dans les ports et les aéroports, à réduire les délais administratifs et à améliorer la gestion des flux de passagers et de marchandises.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de veiller au respect des horaires, sur le renforcement du contrôle de la qualité des prestations, et sur la mobilisation de tous les acteurs impliqués pour garantir un accueil digne et efficace.