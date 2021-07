Gouvernement : les ministres des partis vainqueurs aux législatives

La composition du nouveau gouvernement conduit par Aïmene Benabderrahmane a été dévoilée en fin de journée d’hier mercredi 7 juillet 2021. Les nouveaux ministres ont été nommés par le président Abdelmadjid Tebboune.

Après l’annonce des résultats définitifs des élections législatives du 12 juin dernier par le Conseil Constitutionnel, le chef de l’État a entamé une série de consultations politiques avec les partis vainqueurs, en vue de la formation du nouveau gouvernement. Cependant, la liste dévoilée hier n’a pas connu un nombre très important de ministres issus de ces partis.

En première position en matière de sièges obtenus à l’hémicycle Zighoud Youcef, le parti du FLN a obtenu trois ministères dans le gouvernement Benaberrahmane. Il s’agit de Samia Moualfi ministre de l’Environnement, Ahmed Zeghdar ministre de l’Industrie et Hicham Sofiane Salawatchi ministre de la Pêche et des productions halieutiques.

Le parti du RND a obtenu pour sa part, qu’un ministre dans le nouveau gouvernement. Il s’agit de Wafa Chaâlal nommée à la tête du département de la Culture et des Arts. Le mouvement EL Bina de Bengrina a également obtenu une seule nomination, qui est Yacine Merabi, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Le mouvement El Moustakbal est également représenté dans le gouvernement avec le maintien de Basma Azouar à la tête du ministère des Relations avec le Parlement, et la nomination de Ben Attou Ziane ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables.

Il convient de rappeler que le Mouvement de la société pour la paix (MSP) de Abderrazak Makri a décidé de ne pas faire partie du gouvernement.

15 ministres reconduits

Plusieurs ministres du gouvernement Djerad ont été reconduits dans la nouvelle composante du nouvel exécutif. Il s’agit, en premier lieu, de Aïmene Benabderrahmane (le Premier ministre) qui reste à la charge du département des finances et Kamal Beldjoud qui a été reconduit comme ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Il s’agit également du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la, Abdelbaki Benziane, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a également été reconduit, mais portefeuille se limitera désormais à la santé, sans plus. Même chose pour le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, qui a été reconduit, mais sans la tâche de porte-parole du Gouvernement.