Gouvernement : Djerad présentera sa démission aujourd’hui

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad devra présenter sa démission ce jeudi 24 juin 2021 au président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Si l’information avait été évoquée depuis plusieurs semaines, l’annonce des résultats définitifs des élections législatives par le conseil Constitutionnel, confirme la démission de l’actuel premier ministre. L’information a été rapportée ce jeudi matin par la télévision nationale.

Selon la même source, Djerad devra présenter sa démission officiellement au chef de l’État ce jeudi à 11 h 30 du matin. Cette procédure interviendra conformément à l’article 113 de la Constitution qui stipule que le premier ministre ou le chef du gouvernement peu, selon les cas, présenter sa démission au président de la République.

Dans le même sillage, il est à noter que la Constitution stipule dans son article 103 que « le gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle » et par « un chef du gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire ».

Les résultats définitifs des élections législatives du 12 juin

Durant la soirée d’hier mercredi, le Conseil constitutionnel a annoncé les résultats définitifs des élections législatives du 12 juin dernier. Sans grands changements, les résultats provisoires annoncés par l’Anie se confirment.

Avec sept sièges en moins, le parti du FLN confirme sa première place obtenue dans la prochaine assemblée avec 98 sièges. Les indépendants suivent avec 84 députés, tandis que le MSP confirme sa 3e place avec 65 représentants à la chambre basse du Parlement.

Pour ce qui est du RND et du Front El Moustakbel, ces deux formations politiques viennent respectivement en 4e et 5e place avec 58 et 48 sièges.

Répartition des sièges