Gouvernement Benabderrahmane : Qui sont les 15 nouveaux ministres ?

La composition du nouveau gouvernement d’Aimene Benabderrahmane est enfin dévoilée. La liste des nouveaux ministres nommés par le président Tebboune a été annoncée ce mercredi 7 juillet 2021 par le porte-parole par intérim de la Présidence, Samir Aggoune.

En effet, l’annonce du nouveau gouvernement a été marquée par des surprises : le retour de Ramtane Lamamra à la tete du ministére des Affaires étrangères, le limogeage de Belkacem Zeghmati et le maintien de Kamel Rezig au poste de ministre du Commerce. Mais qui sont les nouveaux ministres ?

Hicham Salawatchi, nouveau ministre de la Pêche

Sans surprise, la flambée des prix du poisson n’a pas contribué au maintien de Sid Ahmed Ferroukhi à la tête du ministère de la Pêche. En effet, il a été remplacé par le Professeur Hicham Sofiane Salawatchi.

Le professeur Salwachi était auparavant directeur du développement et de l’innovation à la direction générale de la recherche scientifique.

Samia Moualfi, nouvelle ministre de l’Environnement

Députée du parti du Front de libération nationale (FLN), l’avocate Moualfi Samia est la nouvelle ministre de l’Environnement, un secteur dans le besoin d’être développé en Algérie. Elle a été nommée en remplacement de Dalila Boudjemaa, une ministre ayant fait quelques mois seulement à la tête du ministère.

Mère de deux enfants Moualfi Samia est avocate agréée à la Cour suprême et auprès du conseil d’Etat. Elle est Militante du FLN de Bejaia depuis 1994. Elle a occupé le poste de députée du même parti entre 2002 et 2007.

Yacine Hammadi, nouveau ministre du Tourisme et de l’Artisanat



Yacine Hammadi a été nommée à la tête du ministère du Tourisme et de l’Artisanat en remplacement de Mohamed Ali Boughazi qui lui également n’a occupé le poste que pendant quelques mois.

Le nouveau ministre du tourisme occupait auparavant le poste de secrétaire général du ministère du Tourisme sur la base d’un décret présidentiel signé par le président Tebboune en date du 31 mai 2020.

Ahmed Zeghdar, nouveau ministre de l’Industrie

Ahmed Zeghdar est le nouveau premier responsable du secteur de l’Industrie en Algérie. Il a été nommé en remplacement de Mohamed Bacha. Ce dernier avait assuré le poste de ministre de l’Industrie entre avril et juillet 2021.

Zeghdar est un militant du FLN. Il est également député. Il avait occupé le poste de président de la commission des finances de l’Assemblée nationale populaire (APN) durant la période où il était député.

Abderrahmane Lahfaya, nouveau ministre du Travail et de la Sécurité sociale

Il est connu médiatiquement pour ses interventions sur les plateaux de télévision publique et privé. Il est aussi connu pour avoir occupé le poste de directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS).

Aujourd’hui, il a été nommé à la tête du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale en remplacement de El-Hachemi Djaâboub.

Yacine Merabi, nouveau ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels

Yacine Merabi est le nouveau premier responsable du secteur de la Formation professionnelle en Algérie. Il a été nommé ce mercredi par le président Tebboune en remplacement de Hoyam Benfriha.

Le nouveau ministre de l’Enseignement professionnels est l’actuel vice-president du parti de Bengrina, à savoir le mouvement El Bina. Il avait également occupé le poste de chef du Département de la jeunesse et des étudiants du même parti.

Ben Attou Ziane, nouveau ministre de la Transition énergétique

Le professeur Ben Attou Ziane a été nommé à la tête du ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables en remplacement de Chemseddine Chitour.

Ben Attou Ziane est spécialiste des maladies respiratoires et thoraciques en plus d’être un militant du parti d’Abdelaziz Belaid, Front El Moustakbal.

Karim Hasni, nouveau ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique

Peu connu de la scène médiatique, Karim Hasni est le nouveau ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique en remplacement de Mustapha Kamel Mihoubi, un ministre n’ayant pas pu faire face à la crise de l’eau potable en Algérie. Karim Hasni a été président du conseil d’administration de la société d’eau et d’assainissement « SEAAL».

Laïd Rebigue, nouveau ministre des Moudjahidines et des Ayants-droits

Laïd Rebigue est le nouveau premier responsable du secteur des Moudjahidines et des Ayants-droits. Il a été nommé aujourd’hui par le président Tebboune en remplacement de Tayeb Zitouni.

Laïd Rebigue était le secrétaire général du ministère des Moudjahidines, et avant cela, il a occupé le poste du président de l’office du même ministère.

Karim Bibi Triki, nouveau ministre de la Poste et des Télécommunications

Diplômé de l’Université Mohamed Boudiaf des Sciences et de la Technologie d’Oran (USTO) en Ingénierie électronique et Architecture des systèmes, Karim Bibi Triki est le nouveau ministre de la Poste et des Télécommunications en remplacement de Brahim Boumzar.

Avant sa nomination d’aujourd’hui, Karim Bibi Triki était P-DG du groupe Algérie Télécom. Il avait occupé plusieurs postes clés au sein des grandes sociétés de télécommunications, dont le géant américain Intel.

Wafa Chaâlal, nouvelle ministre de la Culture

Wafa Chaâlal est la nouvelle ministre de la Culture et des arts. Elle a été nommée ce mercredi par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune en remplacement de Malika Benbouda.

Députée du Rassemblement national démocratique (RND). Elle a occupé des postes importants au dernier assemblé nationale populaire (APN).

Abdelhakim Belabed, nouveau ministre de l’Education nationale

L’ancien ministre Abdelhakim Belabed a été nommé aujourd’hui à la tête du ministère de l’Éducation nationale en remplacement de Mohamed Ouadjaout, un ministre qui avait fait face à un mouvement de protestation des enseignants.

Abdelhakim Belabed avait occupé le poste de ministre de l’Éducation nationale du 1er avril 2019 à 4 janvier 2020, dans le gouvernement de Noureddine Bedoui.

Abderezak Sebgag, nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports

Le secteur des sports en Algérie avait besoin d’un changement. Aujourd’hui, Abderezak Sebgag a été nommé ministre de la Jeunesse et des Sports en remplacement de Sid Ali Khaldi.

Avant sa nomination, Abderezak Sebgag occupait le poste de Directeur général de l’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO).

Abderrachid Tabi, nouveau ministre de la Justice

Abderrachid Tabi est le nouveau garde des Sceaux. Il a été nommé ministre de la Justice en remplacement de Belkacem Zeghmati, un ministre ayant marqué son passage à la tête du ministère.

Abderrachid Tabi avait occupé le poste de président de la Cour suprême et plusieurs postes dans le secteur de la justice, procureur, juge et chef de cabinet.

Le retour de Lamamra

Le diplomate Ramtane Lamamra est de retour. Il a été nommé par Tebboune à la tête du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger en remplacement de Sabri Boukadoum.

Ramtane Lamamra avait occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de 2013 à 2017, sous la presidence du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Dernièrement, avait également occupé le poste de membre du Conseil consultatif de haut niveau du Secrétaire général des Nations unies sur la médiation.