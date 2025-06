Gourmand Cookbook Awards 2025 : 1ᵉʳ prix pour Yasmina Sellam et son livre sur le couscous algérien

La cuisine algérienne brille une nouvelle fois sur la scène internationale grâce au talent de Yasmina Sellam. La chef étoilée a remporté le premier Prix au prestigieux concours Gourmand CookBook Awards 2025, décerné en Bulgarie, pour son ouvrage « Couscous, racines et couleurs d’Algérie ». Une consécration qui s’ajoute à un palmarès déjà bien fourni, renforçant la place de l’Algérie dans le paysage culinaire mondial.

Pour la 2ᵉ fois, Chef Yasmina Sellam remporte le prix Gourmand Cookook Awards 2025

Ce n’est pas la première fois que Yasmina Sellam séduit les jurés du Gourmand CookBook Awards. En 2023, en Suède, elle avait déjà raflé la mise avec son livre Mémoire culinaire de l’Algérie. Mettant en lumière la richesse des traditions gastronomiques du pays. Cette nouvelle distinction confirme son engagement à promouvoir l’héritage culinaire algérien avec passion et créativité.

« Cette réussite me motive encore plus à écrire, à partager notre cuisine et notre patrimoine avec le monde », a-t-elle déclaré, émue, après la remise des prix. Un message fort pour les jeunes talents algériens. Prouvant que la persévérance et l’amour de la culture nationale ouvrent les portes de la reconnaissance internationale.

Des éloges venus des quatre coins du globe : un succès international pour le couscous algérien

Malgré une compétition féroce réunissant des chefs de renom, le jury a une nouvelle fois été séduit par l’authenticité et l’innovation de Yasmina Sellam. Plusieurs grands noms de la gastronomie mondiale ont d’ailleurs salué son travail, à l’image du célèbre chef argentin Chakal, présent à la cérémonie : « Son livre sur le couscous est exceptionnel. Et personnellement, j’ai hâte de goûter le couscous à la rose ! », a-t-il confié, témoignant de l’engouement grandissant pour les saveurs algériennes.

Au-delà des récompenses, Yasmina Salam incarne l’ambition d’une Algérie qui rayonne à travers son art culinaire. Ses ouvrages ne sont pas simplement des recueils de recettes, mais de véritables hommages aux terroirs, aux savoir-faire ancestraux et à la diversité culturelle du pays.

Alors que la gastronomie algérienne gagne en visibilité, portée par des ambassadeurs comme Chef Sellam, une chose est sûre. Le monde a désormais les yeux (et les papilles) tournés vers l’Algérie.