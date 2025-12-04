Gourmand Awards 2025 : la cheffe algérienne Yasmina Sellam remporte un nouveau prix

La gastronomie algérienne est de nouveau à l’honneur, grâce à la cheffe, chercheuse et auteure, Yasmina Sellam, qui a été distinguée lors du « Best of the Best » de la 30ᵉ cérémonie des Gourmand World Cookbook Awards, tenue en Arabie saoudite du 25 au 30 novembre 2025.

Pour cette édition spéciale célébrant trois décennies d’excellence, le jury a sélectionné les meilleurs livres des trois dernières décennies. Deux ouvrages de la cheffe algérienne Yasmina Sellam étaient en compétition, mais c’est son livre phare Mémoire culinaire de l’Algérie qui s’est distingué. Il a remporté le premier prix dans la catégorie très convoitée « Histoires de la Gastronomie », consacrant ainsi des années de recherches approfondies sur la cuisine algérienne.

Yasmina n’est pas à son coup d’essai. La cheffe a déjà remporté deux prestigieux prix internationaux dans le domaine de la cuisine, récompensant son savoir-faire dans ce domaine.

Yasmina Sellam récompensée aux Gourmand World Cookbook Awards 2025

Yasmina Sellam est reconnue comme une figure importante de la valorisation du patrimoine culinaire algérien. Bien qu’agronome de formation et ayant enseigné à l’ENS de Kouba après avoir été cadre à l’Institut agronomique d’El Harrach, elle a délaissé sa carrière académique pour se consacrer entièrement à la cuisine des terroirs algériens. Pour elle, la cuisine est une discipline complète – science, histoire, savoir et mémoire – et un acte de résistance culturelle essentiel pour préserver, documenter et transmettre des traditions millénaires menacées d’oubli.

L’engagement de Yasmina Sellam se matérialise en 2012 par l’ouverture de sa table d’hôte, Dar Djeddi à Bouchaoui, qui sert de véritable laboratoire vivant. C’est là qu’elle ressuscite des recettes ancestrales en les adaptant à une approche contemporaine, diététique et biologique.

Elle redonne ainsi vie aux savoirs-faire culinaires hérités de génération en génération et de mère en fille. Son approche unique allie la connaissance scientifique des aliments et leurs propriétés nutritionnelles à la mémoire collective qu’ils incarnent, défendant une cuisine authentique, saine, bio et profondément historique.

Mémoire culinaire de l’Algérie, histoire de recettes

Le travail de Yasmina Sellam a rapidement été récompensé. En 2022, elle publie Mémoire culinaire de l’Algérie, histoire de recettes (ANEP), un ouvrage salué par la critique qui décroche un premier Gourmand World Cookbook Award en Suède dès 2023.

La cheffe algérienne confirme son succès en 2025 avec Le couscous, racines et couleurs d’Algérie, un livre de référence pour ce plat emblématique de la cuisine algérienne classé au patrimoine de l’UNESCO. Par ailleurs, ce second livre est couronné d’un premier prix international aux Gourmand World Cookbook Awards à Lisbonne.

