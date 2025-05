Gouiri s’offre une distinction personnelle et donne une promesse à l’Algérie

L’attaquant de l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri, vient de décrocher le trophée Just Fontaine 2025 récompensant le plus beau but de la saison en Ligue 1. Son geste extraordinaire, réalisé le 27 avril contre Brest au Vélodrome, a fait l’unanimité.

L’international algérien a inscrit ce but mémorable lors de la 31e journée, sur une passe de Mason Greenwood. Son enchaînement technique – un contrôle poitrine suivi d’un retourné acrobatique parfait – a trouvé le petit filet, laissant le gardien brestois impuissant. Ce chef-d’œuvre a été préféré aux réalisations d’Esteban Lepaul, Andrey Santos, Moses Simon et Maghnes Akliouche.

Cette distinction couronne la remarquable adaptation de Gouiri à l’OM depuis son arrivée en janvier. Avec 10 buts et 3 passes décisives en 13 matches, l’ancien Rennais s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de l’effectif marseillais. Si le club phocéen n’a pas brillé dans les autres catégories des Trophées UNFP, cette récompense individuelle permet de sauver l’honneur avec panache.

Un but venu d’ailleurs 👽

Amine Gouiri remporte le Trophée du plus beau but Just Fontaine 🏆

Félicitations 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/qwCe1Vrciz — UNFP (@UNFP) May 11, 2025

Double objectif pour Gouiri : CAN 2025 et Mondial 2026 dans le viseur

Amine Gouiri s’est exprimé avec émotion lors d’une conférence de presse, mêlant satisfaction personnelle et aspirations internationales.

L’attaquant a profité de cette tribune pour réaffirmer son attachement à l’Algérie, pays pour lequel il nourrit de grandes ambitions. Dans un calendrier sportif particulièrement chargé, Gouiri a évoqué deux échéances majeures : la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Le joueur a notamment insisté sur l’importance de maintenir une concentration optimale face à un programme de plus en plus dense.

« C’est vrai qu’il y a beaucoup de matchs, il y a énormément de matchs. L’année prochaine va être chargée. Quand on est footballeur, on veut jouer ces compétitions. On a une CAN à jouer avec l’Algérie, on a une Coupe du Monde à aller chercher. On a la Ligue des champions à jouer. C’est une compétition que je vais découvrir parce que j’ai joué qu’un match de Ligue des Champions, mais je n’ai jamais joué de Coupe d’Afrique, ni de Coupe du Monde. Donc je suis très excité et j’ai vraiment hâte de jouer toutes ces compétitions », dira-t-il.

Et d’ajouter :« Je pense que c’est le collectif qui prime. On est une des meilleures équipes d’Afrique, on veut aller au Maroc pour remporter cette Coupe d’Afrique. Aussi, on a à cœur de se qualifier pour la Coupe du Monde, parce que ça fait deux Coupes du Monde que l’Algérie n’y est pas. Pour l’instant, on est premier, on espère remporter le prochain match pour décrocher ce ticket pour la Coupe du Monde et faire une très bonne CAN au Maroc ».