Gouiri parle de sa comparaison avec Higuain

L’Olympique de Marseille continue sa belle série grâce à sa recrue hivernale Amine Gouiri, décisif lors de la victoire contre le FC Nantes (2-0) ce dimanche en Ligue 1. L’attaquant algérien a débloqué la situation à la 73e minute, sur une passe décisive de Valentin Rongier.

Cette performance confirme l’excellente adaptation de Gouiri sous le maillot marseillais. Avec déjà trois buts et trois passes décisives en six matchs, l’ancien Rennais s’impose comme un élément clé du dispositif de Roberto De Zerbi, qui lui accorde sa confiance au poste de numéro 9.

Le match a été définitivement plié par Mason Greenwood (77e), permettant à l’OM de s’imposer 2-0 au stade Vélodrome. Cette victoire, la troisième en six matchs pour Gouiri sous les couleurs phocéennes, illustre l’impact immédiat de l’attaquant de 25 ans sur les performances de son équipe.

L’intégration réussie de Gouiri à l’OM démontre la pertinence de ce recrutement hivernal, alors que le club phocéen cherche à maintenir sa dynamique positive en championnat.

La poussette de Gouiri sur Sow c’est autorisé maintenant ? pic.twitter.com/pdNwOLil3N — Moud 🏴‍☠️ (@_BMuani) March 2, 2025

« Oui, le coach me compare à Higuain »

Il y a environ dix jours, l’entraineur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, n’a pas tari d’éloges sur Amine Gouiri. Il l’a même comparé à Ganzalo Huguain. « Il me rappelle le profil des grands numéros 9, comme Gonzalo Higuain, dans sa façon de se déplacer sur le terrain, de faire jouer l’équipe », dira le technicien italien.

L’attaquant des Verts affirme que son entraineur lui a déjà avoué sa comparaison avec l’ancien attaquant du Real Madrid et de l’équipe d’Argentine. « Oui, il me l’a dit. Il veut que je progresse et que je devienne l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Je suis très content et j’espère continuer à progresser », a-t-il confié, lors de la zone mixte d’après-match.

Le joueur parle de ses bonnes performances avec la formation marseillaise. « Je savais qu’ici j’allais avoir beaucoup d’occasions et que j’allais exprimer tout mon potentiel en jouant parce que c’est une équipe qui joue. Je prends énormément de plaisir », a-t-il ajouté.

Il ne compte pas s’arrêter là. En effet, il est déterminé à redoubler d’efforts car il sait très bien qu’il est capable à faire beaucoup mieux. « Je dois m’améliorer sur le plan défensif, les appels en profondeur et continuer à être décisif en marquant ou en faisant marquer. Pour l’instant, c’est un bon début ».