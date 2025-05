Gouiri : « C’est grâce à Belmadi que je suis en équipe d’Algérie »

Amine Gouiri a accordé une interview exclusive à « Onze Mondial ». Il a parlé de plusieurs sujets, notamment son choix d’opter pour l’équipe d’Algérie, Rayan Cherki et Maghnes Akliouche ou encore, Karim Benzema.

Sur une courbe ascendante depuis qu’il a rejoint l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri a fait une mise au point lunaire concernant son choix d’opter pour l’équipe d’Algérie. Il révèle, pour la première fois, qu’il n’y avait aucun contact avec la Fédération algérienne de football avant 2023. C’était plutôt Djamel Belmadi qui avait pris attache avec lui et c’était grâce à l’ex-sélectionneur national qu’il est actuellement attaquant des Verts.

« Concernant mon choix de rejoindre la sélection algérienne, il faut rectifier certaines choses. Les gens parlaient beaucoup de ma supposée arrivée, de mon choix, il y a eu de nombreux débats. Mais il faut savoir une chose, la première fois que j’ai eu le sélectionneur Djamel Belmadi au téléphone, c’était en septembre ou octobre 2023. Et je suis venu en sélection en novembre 2023. Avant ça, tout le monde parlait, mais il n’y avait rien, personne ne m’avait appelé. Quand on parle d’un joueur qui va arriver en sélection, ça parle beaucoup sur les réseaux. Mais il n’y avait rien en réalité », a-t-il confié.

En parlant toujours de son choix international, l’attaquant de l’OM affirme qu’il aurait pu venir avant en sélection s’il avait été contacté par la FAF. « Si le coach m’avait appelé avant, je serais peut-être venu avant. Mais je n’avais reçu aucun appel, c’était simplement des « on dit ». Dès qu’il m’a appelé, je suis venu, il n’y a pas eu d’hésitation, ça s’est fait rapidement. J’attendais l’appel, j’étais en équipe de France espoirs. Je n’allais pas refuser les espoirs pour l’Algérie alors que je n’étais même pas sélectionné », a-t-il ajouté.

L’appel de Gouiri à Cherki et Akliouche

Dans son interview à « Onze Mondial », Amine Gouiri n’a pas caché d’exprimer son souhait de voir d’autres joueurs binationaux lui emboiter le pas. Sans citer leurs noms, il a fait allusion à Rayan Cherki et Maghnes Akliouche.

« Je sais que d’autres joueurs sont attendus (Rayan Cherki et Maghnes Akliouche), j’espère qu’ils vont nous rejoindre. On espère avoir la meilleure équipe », dira-t-il.

Il affiche encore une fois ses ambitions avec l’équipe d’Algérie. « On veut un groupe compétitif, avec la CAN qui arrive et la possible qualification en Coupe du Monde. Après, il y a un groupe en place et c’est le coach qui décide. Un groupe se forme, il dispute les qualifications pour la Coupe du Monde et se prépare pour la CAN. S’ils ne se décident pas rapidement, un groupe va se définir. ».

Il parle de sa comparaison à Benzema

Nombreux sont ceux qui comparent Amine Gouiri à Karim Benzema. Deux attaquants au même profil, d’origine algérienne et qui sont issus de la fameuse école lyonnaise.

« Toute ma carrière on m’a parlé de Karim Benzema, on a fait des comparaisons, c’est une dinguerie (sourire). Au bout d’un moment, c’était un peu lourd car chacun a son parcours, chacun est différent. Tu ne peux pas refaire la même histoire, le même parcours, la même carrière qu’un joueur. C’est impossible. Attention, ces comparaisons m’ont flatté car on parle d’un joueur de classe mondiale. Il a quand même remporté le Ballon d’Or, il a réalisé des trucs de fou, il a passé 12 ans (ndlr, 14 ans) au Real Madrid. C’est un joueur de malade. Mais chacun son parcours, chacun sa carrière », a commenté Gouiri cette comparaison.

« Je me répète, il faut bien que les gens comprennent. Non, je n’ai jamais parlé avec lui, on s’est déjà croisés rapidement, mais on n’a jamais vraiment échangé. Peut-être que j’en aurai l’occasion un jour. J’aime beaucoup son style de jeu, mais j’aimerais avoir sa mentalité », a-t-il ajouté.