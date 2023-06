Goudjil représente Tebboune à la cérémonie d’investiture d’Erdogan

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a pris part hier, le samedi 3 juin 2023, à la cérémonie d’investiture du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Goudjil est arrivé ce samedi à Ankara en Turquie, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin de prendre part à la cérémonie d’investiture du président turc, Recep Tayyip Erdogan, précise la même source. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait chargé le président du Conseil de la nation de le représenter à la cérémonie d’investiture du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, suite à sa réélection pour un nouveau mandat. A LIRE AUSSI : Erdogan invite Tebboune à la cérémonie d’investiture en Turquie Goudjil met en avant les relations fraternelles entre l’Algérie et la Turquie

Les relations privilégiées entre l’Algérie et la Turquie saluées par le président du Conseil de la nation En effet, il a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations entre l’Algérie et la Turquie lors de sa visite à Ankara. Il a mis en avant les liens de fraternité et d’amitié qui unissent les deux pays, soulignant la coordination et la coopération entre les directions algérienne et turque. Dans un communiqué de la chambre haute du Parlement, il a également affirmé que ces relations solides se renforceront encore à l’avenir, notamment dans les domaines politique et économique.

