Goudjil réaffirme le soutien de l’Algérie à la cause palestinienne à l’ambassadeur français Romatet

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a accueilli mercredi l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, en vue d’une visite de courtoisie. Cette rencontre a été l’occasion d’échanges constructifs et de discussions sur des questions cruciales, visant à renforcer les relations entre l’Algérie et la France.

En effet, au cours de leur réunion, Goudjil a mis en avant l’importance de travailler ensemble pour renforcer les relations entre l’Algérie et la France. Il a souligné que cela devait se faire dans divers domaines, en mettant particulièrement l’accent sur la dimension humaine des liens entre les deux pays. Il a insisté sur la nécessité de traiter le dossier de la circulation des personnes et de donner l’attention nécessaire aux questions historiques et mémorielles.

Le président du Conseil de la nation a également souligné le rôle crucial des relations parlementaires bilatérales dans la coordination et la coopération entre les gouvernements des deux pays. Il a abordé la question des résidus du colonialisme qui, selon lui, continuent d’agir à travers diverses tribunes médiatiques, associations et acteurs politiques en France. Ces éléments cherchent inlassablement à entraver tout rapprochement entre l’Algérie et la France.

De plus, l’ambassadeur de France, Romatet, a exprimé sa volonté de travailler en faveur de perspectives plus larges pour les relations franco-algériennes. Il a souligné que ces relations devraient bénéficier aux deux peuples et aux deux pays. Pour y parvenir, il a plaidé en faveur du renforcement et de l’activation des mécanismes de coopération bilatérale, conformément aux orientations et aux visions des dirigeants des deux pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président français, Emmanuel Macron.

L’Algérie réaffirme son soutien à la Palestine

Par ailleurs, la rencontre a également été l’occasion pour le président du Conseil de la nation de réaffirmer les positions constantes de l’Algérie sur plusieurs questions régionales et internationales. En tête de ces positions se trouve le soutien au droit des peuples à l’autodétermination et l’appel en faveur d’un monde plus juste, respectueux de la légalité internationale. Et il a mis en avant la nécessité de mettre un terme à l’agression criminelle menée par l’occupation israélienne contre la bande de Gaza et les territoires palestiniens occupés.

Pour conclure, cette rencontre entre Salah Goudjil et Stéphane Romatet témoigne de l’importance des échanges entre l’Algérie et la France. Les deux parties ont exprimé leur détermination à renforcer leur coopération dans l’intérêt mutuel. Il est clair que les relations bilatérales sont essentielles pour relever les défis actuels et futurs, qu’il s’agisse de questions historiques, de la circulation des personnes ou de la coopération parlementaire.

