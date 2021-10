Goubba, une startup vibrante proposant des services imbattables

Goubba est un super wallet “portefeuille digital à multi utilisation” proposant une solution de paiement en ligne et hors-ligne à ses utilisateurs et aux business, en reliant plusieurs services de loyauté client via des codes promos, du cashback, des remises et des récompenses. L’objectif de Goubba est de faire faire des économies à ses utilisateurs et ils y arrivent par différents moyens très astucieux, voyez-y par vous-mêmes :

Des économies d’en moyenne 5,000 DA par mois

Ses utilisateurs ont en moyenne économisé environ 5,000 DA par mois en utilisant leurs services. Ceci est possible grâce à leurs codes promos exceptionnels, à des remises défiant toute concurrence ainsi qu’au système de cashback qui permet de rembourser aux clients un certain pourcentage de chacun de leurs achats. Ceci permet donc d’économiser à chaque achat de quoi augmenter le pouvoir d’achat des utilisateurs.

Des récompenses exceptionnelles

Les points Goubba ainsi obtenus via leurs achats et des tâches quotidiennes gratuites, les clients peuvent les convertir en récompenses diverses comme des bons de crédit téléphonique chez tous les opérateurs mobiles disponibles en Algérie : Djezzy, Mobilis et Ooredoo mais aussi de cartes cadeaux chez Netflix, Spotify et bien d’autres encore. Au courant de l’année dernière Goubba a donné des récompenses d’une valeur dépassant les +2,000,000 DA à ses utilisateurs.

Le portefeuille Goubba, un atout immense pour clients et business

Le Goubba super wallet permet aux clients d’accumuler leur solde obtenu grâce au cashback permettant de garder chaque centime économisé de façon simple et pratique afin de le dépenser au moment opportun. Pour les business, cela permet de proposer des taux de cashback plus facilement aux clients et ainsi multiplier les offres de la sorte.

L’offre imbattable du moment en partenariat avec Careem

Actuellement, Goubba propose des codes promo Careem à taux imbattables à des prix défiants toute concurrence. Ainsi un code promo Careem obtenu chez Goubba au meilleur prix sera unique et propre à chaque utilisateur mais aussi garanti de fiabilité et la validité de celui-ci pendant plusieurs mois. Cette campagne a permis à Careem de s’étendre à une nouvelle clientèle et de gagner en parts de marché grâce aux efforts de l’équipe marketing de Goubba tout en permettant aux utilisateurs de se déplacer à des prix défiant toute concurrence dans le marché du VTC.

Qu’en pensent les utilisateurs ?

Leur présence médiatique est pour le moins très flatteuse en bénéficiant de près de 40,000 abonnés sur les différents réseaux sociaux qui se traduit par une communauté très vibrante toujours à l’affût des meilleures offres.

L’application quant à elle culmine à près d’un demi-million de téléchargements au total en bénéficiant d’une très bonne appréciation par ses utilisateurs avec une notation de 4.8/5 sur la plateforme d’applications Play store et 4.7/5 sur App store. Pour ce qui est du taux d’utilisation, la tendance est la même avec plus de 91,000 utilisateurs mensuels étant sur l’application plus de 12 min par jour en moyenne. Tout cela atteste de la confiance que leur démontrent leurs utilisateurs.

Goubba, ce n’est pas que du Business

Goubba est une startup engagée envers la communauté algérienne ayant en effet organisé plusieurs campagnes caritatives en faveur des familles défavorisées au cours du mois de Ramadan, de récolte de dons pour les patients atteints du covid-19, de la vaccination contre le covid-19. Ils ont aussi lancé plus récemment une campagne de dépistage du cancer du sein à l’occasion d’octobre rose démontrant ainsi leur engagement et voulant faire leur devoir envers ce pays.

Future is Goubba

Et ce n’est pas fini ! Goubba continue d’innover en apportant toujours des nouveautés. Leur prochaine étape inédite ? Une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire permettant aux utilisateurs comme aux business de disposer d’un nouveau système de paiement simple, rapide et pratique disponible en ligne comme hors-ligne. De quoi sûrement combler le vide de paiement rapide en Algérie d’une manière bénéficiant à tous.