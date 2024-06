Google Traduction lance la langue Tamazight

Le géant de la technologie Google a récemment fait une annonce retentissante : l’ajout de 110 nouvelles langues à son service de traduction en ligne, Google Traduction, incluant le tamazight. Cette langue berbère, parlée à travers toute l’Afrique du Nord, notamment en Algérie, au Maroc, en Libye et en Égypte, bénéficie désormais d’une visibilité et d’une accessibilité accrues grâce à cette initiative.

En Algérie, le tamazight est une langue profondément enracinée dans la culture et l’histoire du pays. Les différentes régions algériennes parlent des dialectes variés tels que le kabyle en Kabylie, le chaoui dans les Aurès, le mzabi dans le Mzab et le touareg dans les régions du Tassili du Hoggar et du Tassili N Ajjer. Bien que ces dialectes puissent différer, la forme écrite du tamazight reste généralement compréhensible par tous les locuteurs, utilisant à la fois l’alphabet latin et les caractères tifinagh.

La reconnaissance du tamazight en Algérie a été marquée par son officialisation en tant que langue nationale et officielle dans la Constitution de 2016, réaffirmée en 2020. Cette officialisation a été un pas significatif vers la promotion et la préservation de cette langue, qui est désormais enseignée dans les écoles et les universités du pays. Cependant, des efforts restent nécessaires pour sa généralisation et son intégration complète dans le système éducatif national.

Au-delà de l’Algérie, le tamazight est également présent dans d’autres pays du Maghreb et du Sahel. Au Maroc, il est principalement parlé dans la région du Rif. En Libye, il est utilisé par les communautés berbères, et en Égypte, il est présent dans l’oasis de Siwa.

L’ajout du tamazight à Google Traduction représente donc une avancée majeure pour les locuteurs de cette langue, leur permettant de se connecter plus facilement avec le reste du monde et de promouvoir leur culture et leur langue.

Google Traduction, un outil puissant pour l’inclusion linguistique

Google Traduction continue de faire tomber les barrières linguistiques pour connecter les gens et faciliter la compréhension globale. Grâce aux avancées technologiques, notamment en intelligence artificielle (IA), Google élargit constamment la palette de langues disponibles sur sa plateforme.

En 2022, Google avait déjà innové avec l’ajout de 24 nouvelles langues grâce à la traduction automatique Zero-Shot, permettant à un modèle d’apprentissage automatique de traduire sans avoir vu d’échantillon de la langue.

Aujourd’hui, avec l’ajout de 110 nouvelles langues, dont le tamazight, Google réalise son expansion la plus significative à ce jour. Ce projet ambitieux s’inscrit dans le cadre de l’initiative “1,000 Languages Initiative”, visant à soutenir les 1 000 langues les plus parlées dans le monde grâce à des modèles d’IA avancés comme PaLM 2. Ce modèle de langage est particulièrement efficace pour apprendre et traduire des langues étroitement liées.

Cette expansion linguistique de Google Traduction est une aide précieuse pour plus de 614 millions de locuteurs à travers le monde, soit environ 8 % de la population mondiale. Elle inclut à la fois des langues majeures, parlées par des centaines de millions de personnes, et des langues de petites communautés autochtones, certaines en voie de revitalisation.

Environ un quart des nouvelles langues ajoutées proviennent d’Afrique, marquant le plus grand effort de Google en faveur des langues africaines à ce jour. Parmi ces langues figurent le fon, le kikongo, le luo, le ga, le swati, le venda et le wolof, démontrant l’engagement de Google à préserver et promouvoir la diversité linguistique mondiale.

En intégrant le tamazight et d’autres langues, Google Traduction ne se contente pas d’élargir ses capacités techniques, mais contribue également à la préservation et à la revitalisation des langues, offrant une plateforme où les cultures peuvent s’épanouir et se connecter avec le monde entier.