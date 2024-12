Google France : une algérienne aussi recherchée que Trump et Bardella

Imane Khelif est sur le podium du classement des sportifs les plus recherchés sur Google en 2024. Cette année, qui s’achèvera dans trois semaines, restera sans doute gravé à jamais dans la mémoire de la jeune championne algérienne.

Imane Khelif a été victime d’un acharnement féroce et malsain, avant, pendant et après les Jeux Olympiques Paris-2024 de la part de plusieurs personnalités et médias qui ont remis en cause son genre. Mais c’était un mal pour un bien, faut-il le dire.

En effet, ce « bad buzz » a fait d’elle une star mondiale. Et pour preuve, elle fait partie des personnalités les plus recherchées sur Google France en 2024.

Imane Khelif dans le top 10 des personnalités les plus recherchées sur Google

Le moteur de recherche américain le plus utilisé au monde a dévoilé, le mardi 10 décembre 2024, le classement des personnalités les plus recherchées lors de l’année en cours. Sans surprise, Imane Khelif figure dans le top 10.

Elle arrive derrière respectivement Michel Barnier, Kendji Girac, Kate Middleton, Gabriel Attal, Léon Marchand, Teddy Riner, Jordan Bardella et Donald Trump.

Mieux, la native de Tiaret est sur le podium des sportifs les plus recherchés sur Google. Elle est classée derrière les deux champions français Léon Marchand (Natation) et Teddy Riner (Judo). Elle devance même plusieurs stars mondiales dans les différents sports. On cite, entre autres, l’étoile montante du football espagnol, Lamine Yamal, la gymnaste américaine Simone Biles, le nageur français Florent Manaudou ou encore, le basketteur américain Lebron James.

Imane Khelif : une année 2024 très marquante

Il faut dire que l’année 2024 restera à jamais gravée dans la mémoire d’Imane Khelif. Victime d’un acharnement avant même son entrée en lice dans les Jeux Olympiques Paris-2024, sa réponse était sur le ring, en décrochant la médaille d’or. Une consécration qui lui a permis d’écrire l’histoire du sport algérien, en étant la première boxeuse algérienne à avoir remporté l’or dans les JO.

La jeune championne algérienne de 25 ans s’est frayé un chemin vers la gloire pour être invitée d’honneur de la prestigieuse maison de couture Bottega Veneta, pour assister à la Fashion Week Milan 2024. Elle a également fait la une du magazine « Vogue Arabia » dans son édition de novembre 2024 ainsi que la couverture de M, le magazine du journal « Le Monde » qui a titré : « Imane Khelif, naissance d’une égérie ».

Enfin, Imane Khelif est apparue dans le géant média américain CNN. Ce dernier, a choisi la photo d’Imane Khelif dans l’un des ses combats aux JO parmi les photos marquantes de l’année 2024.