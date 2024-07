Golden Whisk 2024 : l’Algérienne Mounia Lounes primée au Royaume-Uni

Nouvelle percée pour la cuisine traditionnelle algérienne sur la scène internationale. Une fois de plus, l’art culinaire algérien se distingue dans un prestigieux concours au Royaume-Uni. Une distinction remportée par la talentueuse Mounia Lounes, qui a mis à l’honneur les recettes traditionnelles algériennes.

En effet, résidente au Royaume-Uni, Mounia Lounes a décroché le prix du meilleur plat, de la 8ᵉ édition du concours “Golden Whisk“. Et ce, grâce à un menu varié issu de la cuisine traditionnelle algérienne.

Le Golden Whisck est un concours annuel du groupe Mellors, organisé pour célébrer et récompenser les compétences culinaires dans le nord de l’Angleterre, sous le thème “du passé à l’assiette“. Les participants s’affrontent dans une série d’épreuves culinaires pour tenter de remporter le grand prix, en présentant des plats, à la fois, innovants, rentables et faciles à vendre.

Cette année, le thème choisi, “du passé à l’assiette“, met à l’honneur les recettes traditionnelles, transmises de génération en génération, pour célébrer le riche patrimoine culinaire que plusieurs familles chérissent et s’inspirer d’une cuisine familiale et conviviale.

Pour concourir à ce prix, l’Algérienne Mounia Lounes a fait face à plus de 300 participants, pour enfin remporter ce concours, grâce à trois emblématiques de la cuisine algérienne : Le Bourek, le Couscous et le Mouscoutchou.

… And the #GoldenWhisk2024 winner is… Mounia from Laisterdyke Leadership Academy! 🎉🍽️ Huge congratulations!

Your Algerian-inspired menu was bursting with flavour and nailed the brief perfectly! #TeamMellors @UnileverUKI pic.twitter.com/SxJ8GhTukY

— Mellors Catering Services (@mellorscatering) July 11, 2024