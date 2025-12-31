Golden visas 2025 : les 5 pays les plus attractifs pour investir et obtenir une résidence

En 2025, les permis de séjour par investissement, plus connus sous le nom de golden visas ou visas dorés, continuent de séduire les investisseurs du monde entier. Ces dispositifs offrent la possibilité d’obtenir un droit de résidence, parfois durable, en contrepartie d’un investissement financier dans un pays donné. Immobilier, fonds d’investissement ou projets économiques : les options varient selon les destinations, tout comme les avantages proposés.

Face aux incertitudes géopolitiques et économiques, de nombreux investisseurs recherchent aujourd’hui une mobilité internationale accrue, une sécurité juridique et un accès facilité à certains marchés. Voici les cinq destinations qui se distinguent en 2025.

Portugal : Une porte d’entrée stratégique vers l’Europe

Le Portugal reste l’un des pays les plus prisés pour l’obtention d’un visa doré. Son programme permet aux investisseurs non européens d’obtenir un permis de séjour en échange d’un investissement dans des fonds agréés ou dans l’immobilier. L’un des grands atouts du dispositif portugais réside dans ses faibles exigences de présence : sept jours par an en moyenne suffisent.

Ce visa donne accès à la zone Schengen, autorise le travail et les études, et peut déboucher sur une résidence permanente, voire la nationalité. En 2025, le Portugal conserve son attractivité grâce à sa stabilité, son cadre de vie et la souplesse de son programme.

Grèce : Un investissement immobilier accessible

La Grèce figure également parmi les destinations les plus demandées. Son visa doré repose principalement sur l’achat d’un bien immobilier. Le seuil d’investissement démarre autour de 300 000 dollars dans de nombreuses régions, et peut atteindre 600 000 dollars dans les zones les plus prisées comme Athènes.

Le processus est rapide et permet une libre circulation dans l’espace Schengen. En 2025, la Grèce attire des investisseurs à la recherche d’un accès à l’Europe à un coût inférieur à celui d’autres pays européens.

Émirats arabes unis : Stabilité et fiscalité avantageuse

Les Émirats arabes unis connaissent une forte montée en puissance dans le domaine des visas dorés. Leur programme offre une résidence de dix ans contre un investissement d’au moins 545 000 dollars dans une entreprise ou un fonds local.

L’absence d’impôt sur le revenu, la stabilité politique et la rapidité des procédures expliquent le succès du dispositif. Les EAU séduisent particulièrement les entrepreneurs et les investisseurs internationaux en quête d’un environnement économique favorable.

Malte : une solution familiale en Europe

Malte propose un programme attractif pour les familles. Il permet d’obtenir une résidence en achetant un bien immobilier d’une valeur minimale d’environ 410 000 dollars ou en louant un logement sur le long terme. Des contributions financières supplémentaires sont toutefois exigées.

L’un des avantages majeurs du programme maltais est la possibilité d’inclure des enfants adultes comme dépendants, un critère déterminant pour de nombreux investisseurs.

Botswana : une nouvelle option en Afrique

En 2025, le Botswana s’impose comme une destination émergente pour les visas dorés. Le pays mise sur l’investissement productif, notamment dans des projets créateurs d’emplois. Bien que le montant minimum ne soit pas clairement fixé, les autorités exigent un engagement économique réel.

Grâce à sa stabilité politique et à son climat favorable aux affaires, le Botswana attire un nombre croissant de demandes, notamment en provenance des États-Unis.

Les visas dorés répondent à une demande croissante de flexibilité, de sécurité et d’accès à de nouveaux marchés. En 2025, ils s’imposent comme un levier stratégique pour les investisseurs souhaitant diversifier leurs options de résidence et préparer l’avenir dans un contexte mondial incertain.