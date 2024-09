Golden Visa : Tout ce qu’il faut savoir pour obtenir la résidence européenne par investissement

Le Golden visa, ou programme de résidence par investissement, est un permis de séjour, délivré dans certains pays d’Europe à des investisseurs étrangers. Mis en place pour stimuler la croissance de l’économie locale, il permet d’obtenir un titre de séjour et ouvre la voie à la citoyenneté européenne.

Plusieurs pays ont adopté ce programme qui permet de circuler librement dans l’espace Schengen et qui offre plus de flexibilité pour les voyages et les affaires. La Grèce fait partie des pays qui proposent toujours la possibilité d’obtenir le Golden Visa.

Golden Visas en Grèce : voici ses conditions

La Grèce fait partie des pays qui proposent les meilleures offres de Golden visa. Cependant, il y a quelques mois, le pays a décidé de durcir ses règles pour freiner la spéculation immobilière. Mis en place en 2024, le programme est accusé de faire monter les prix de l’immobilier en Grèce.

Désormais, les aspirants aux Golden visas, doivent débourser la somme de 800 000 euros, dans les zones les plus demandées, comme Athènes, Thessalonique, Santorin et Mykonos, contre seulement 250 000 euros exigés auparavant. Le pays aux milliers d’îles impose, en revanche, un investissement de 250 000 euros, dans les autres régions.

D’autres conditions sont, aussi, exigées. En plus de prouver un casier judiciaire vierge, les investisseurs doivent justifier d’un minimum de ressources pour subvenir à leurs besoins, une fois installés dans le pays.

Quels sont les autres pays qui proposent le Golden visa en 2024 ?

Les nations qui proposent un programme de résidence par investissement, sont généralement les plus beaux pays d’Europe et avec des populations accueillantes. En plus de la Grèce, le Portugal, Malte, l’Espagne et le Chypre proposent aussi cette opportunité aux investisseurs étrangers :

Le Portugal : un investissement immobilier de 350 000 euros est demandé, la résidence est octroyée dans un délai de six à neuf mois ;

L’Espagne : le pays requiert un investissement de 500 000 euros, la résidence est octroyée dans un délai ne dépassant pas trois mois ;

Le Chypre : l’Investissement minimum est fixé à hauteur de 300 000 euros ;

Malte : pour obtenir la résidence dans un délai de six mois, le pays conditionne l’obtention de Golden visa à un investissement de 150 000 euros.

Quels sont les avantages du programme de résidence par investissement ?

Le programme de visa doré est la voie la plus courante pour obtenir la citoyenneté européenne. La majorité des pays qui le proposent offre aussi la possibilité d’obtenir la résidence permanente et la citoyenneté dans un délai allant de cinq à dix ans, depuis l’obtention du Golden visa.

Pour ce faire, les demandeurs doivent se conformer aux conditions de séjour requises par chaque pays pour espérer que leur demande de résidence permanente et de passeport soit prise en considération.

Par ailleurs, les titulaires de la résidence peuvent résider et mener des activités professionnelles dans le pays pour lequel ils ont formulé la demande. Mais leur carte de résidence européenne leur permet de voyager, pour loisir ou affaires, dans toute la zone Schengen sans l’obligation de visa.

