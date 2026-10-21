Portugal, Grèce, Malte… Les 6 Golden Visa qui séduisent les familles en 2026

Instabilité géopolitique, hausse du coût de la vie, quête de sécurité : face à un monde incertain, l’obtention d’une seconde résidence s’impose aujourd’hui comme le plan B ultime pour protéger son foyer. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 50 % des candidats à l’expatriation placent désormais l’épanouissement familial, un pouvoir d’achat préservé et un système de santé performant au cœur de leurs priorités.

Selon le site spécialisé Get Golden Visa, la quête de sécurité familiale s’accélère : les demandes visant à protéger ses proches ont bondi de 41 %. Une tendance claire qui traduit le besoin grandissant d’anticiper l’avenir grâce à un « Plan B » sur mesure, garantissant une flexibilité totale sans obligation de déménagement immédiat.

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Le Portugal s’impose comme la destination privilégiée des investisseurs dont l’objectif ultime reste l’obtention d’un passeport européen pour l’ensemble de leur foyer. Avec une exigence de séjour extrêmement souple — seulement sept jours par an en moyenne —, le Golden Visa portugais donne le droit de vivre, d’étudier et de travailler dans tous les États membres de l’Union européenne. Accessible via un investissement de 500 000 euros dans des fonds d’investissement éligibles, ce programme permet d’inclure le conjoint, les enfants dépendants et les parents âgés, ouvrant l’accès à la nationalité après dix ans de détention du titre de séjour.

La Grèce attire tout particulièrement les familles à enfant unique qui souhaitent pérenniser le statut de leur descendant sur le long terme. Le système grec permet une stratégie originale : désigner l’enfant devenu majeur comme investisseur principal, ce qui permet d’inclure les parents sans limite d’âge ni justification de dépendance financière. Accessible dès 250 000 euros (conversion de locaux commerciaux) ou 400 000 euros en zone rurale, ce programme immobilier délivre un titre de séjour de cinq ans renouvelable sans aucune condition de présence minimale.

Pour ceux qui privilégient une stabilité immédiate sans procédures de renouvellement successives, Malte offre un statut de résidence permanente dès la validation du dossier. Foyer anglophone au cœur de la Méditerranée, l’archipel maltais dispose d’un système éducatif calqué sur le modèle britannique, facilitant la transition scolaire des enfants. L’accès à la résidence permanente maltaise s’effectue via l’achat d’un bien d’au moins 375 000 euros ou par une location annuelle minimale de 14 000 euros sur cinq ans, couplés à des contributions gouvernementales.

L’Italie, le Panama…

L’Italie séduit avant tout les entrepreneurs et les familles désireuses de s’installer véritablement au cœur de l’Europe pour y exercer une activité professionnelle. Le Visa Investisseur italien ouvre le droit de travailler et de scolariser ses enfants dans des universités de renommée mondiale comme la Bocconi ou l’Université de Bologne. Les options d’investissement débutent à 250 000 euros dans une startup innovante et permettent au titulaire d’inclure son conjoint, ses enfants mineurs et ses parents à charge sous le régime de regroupement familial.

Sur le continent américain, le Panama constitue la porte d’entrée privilégiée pour les familles nord-américaines désirant un pied-à-terre proche, stable et adossé au dollar américain. Le Visa d’Investisseur Qualifié accorde une résidence permanente directe avec une obligation de séjour minime d’une visite tous les deux ans. L’accès requiert un investissement immobilier neuf de 300 000 dollars maintenu pendant cinq ans, offrant une proximité appréciable avec les grands centres financiers américains.

Enfin, les Émirats arabes unis s’imposent comme la destination de choix pour les familles à la recherche d’une exonération fiscale totale et d’un environnement ultra-sécurisé. Le Golden Visa de Dubaï ou d’Abu Dhabi octroie un titre de séjour de 10 ans renouvelable pour tout achat immobilier d’au moins 2 millions d’AED (environ 500 000 euros). Outre l’absence d’impôt sur le revenu, les Émirats possèdent l’un des réseaux d’écoles internationales les plus vastes au monde, couvrant les programmes britanniques, américains ou le baccalauréat international (IB).

Le choix du meilleur Golden Visa dépend donc principalement de la vision à long terme de votre foyer, qu’il s’agisse d’obtenir la nationalité européenne ou de trouver un cadre fiscal avantageux. Le Portugal et la Grèce s’adressent à ceux qui cherchent la mobilité au sein de l’UE, tandis que Malte et le Panama garantissent une résidence permanente d’emblée. De leur côté, l’Italie favorise l’intégration économique locale et les Émirats arabes unis offrent un cadre de vie haut de gamme et détaxé.

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