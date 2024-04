Golden visa : ce pays Schengen durcit ses conditions

Pour mettre fin à la crise du logement, la Grèce a décidé de durcir les conditions relatives à son programme des visas dorés, qui donne accorde un titre de séjour aux ressortissants étrangers en échange d’un investissement dans l’immobilier.

Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans le cadre de la politique du logement du gouvernement qui vise à garantir un logement abordable tout en poursuivant les investissements dans des conditions équilibrées.

La Grèce durcit les règles pour l’obtention du visa doré

Afin de lutter contre cette crise, la Grèce a durci, dimanche dernier, ses règles relatives à l’octroi du visa doré aux investisseurs, issus des pays non membres de l’espace Schengen. Ces durcissements concernent principalement le montant de l’investissement.

En effet, lancé en 2014, alors que les prix de l’immobilier chutaient, le montant de ce programme passe, ainsi, de 250 000 euros à 800 000 euros, conformément aux nouvelles modifications présentées par le ministère des Finances en mars 2024.

Par ailleurs, ce montant diffère d’une région à une autre. Dans les zones les plus prisées, notamment Attique (la région autour d’Athènes), Thessalonique, Mykonos et Santorin, ce montant atteint les 800 000 euros. En revanche, dans les autres régions, la somme exigée sera au moins 400 000 euros.

Hausse des demandes des visas dorés en Grèce

« Nous adoptons des mesures équilibrées concernant le programme du ‘visa doré’, qui prennent en compte les besoins en logement des ménages, sans oublier la nécessité d’attirer des investissements dans le pays » a fait savoir le ministre des Finances, en l’occurrence Kostis Hatzidakis.

Ces investisseurs doivent désormais acquérir une propriété d’au moins 120 m². Dans le cas des bâtiments à usage industriel et les bâtiments historiques, ce montant s’élève à hauteur de 250 000 euros. Selon les données du ministère grec de l’immigration, ce programme a fait l’objet d’un record dans les demandes de visas dorés enregistrées l’an dernier.

Plus de 10 214 demandes d’acquisitions et de renouvellement ont été formulées, dans le cadre de ce programme et 5701 visas ont été accordés en 2023.

