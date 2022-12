Golden Belt Series à Guadalajara : Imane Khelif élue meilleure boxeuse

Les boxeurs algériens se sont distingués dans la compétition Golden Belt Series. En effet, ils ont réussi à décrocher 12 médailles, réalisant ainsi une participation très honorable.

La World Boxing Tour vise à établir un système de compétition unifié, qui offrira de nouvelles opportunités cohérentes aux boxeurs, et avec des normes toujours élevées. Mieux, les tournois du Tour permettront aux boxeurs de s’affronter plus régulièrement. Et ce, contre leurs homologues de différents continents.

Ce qui rend les Tournois du Tour plus intéressants, c’est qu’ils contribuent au nouveau système de classement IBA. Ce dernier, permettra aux boxeurs de collecter des points précieux à chaque tournoi. Ces points permettront de définir les boxeurs ainsi que les fédérations nationales les plus titrées. Autrement dit, ceux qui ont généré les meilleurs résultats tout au long de la saison.

12 médailles pour les boxeurs algériens et une distinction de marque pour Imane Khelif

Les boxeurs algériens se sont distingués lors du Golden Belt Serie à Guadalajara au Mexique. En effet, ils ont réussi à arracher 12 médailles, soit 5 ors, 5 agents et 2 bronzes.

Chez les messieurs, Jughurta Ait Beka (-63 kg), Mourad Kadi (+92 kg), Mohamed-Amine Meziane (-51 kg) ont décroché l’or. Ils se sont imposés respetivement face aux leurs homologues, les Marocains Abdelhak Nadir et Said Mortaji ainsi que l’Autrichien Hagag Ahmed.

Chez les dames, Imane Khelif (-66 kg), sans surprise, a décroché l’or après avoir battu la Mexicaine Cruz Sandoval Brianda. La cerise sur la gâteau, c’est qu’elle a été élue meilleure boxeuse du tournoi. L’autre distinction chez les dames, c’est celle de Boualem Roumaissa (-50 kg). Elle s’est imposée face à la Mexicaine Gomez Galicia Ingrid Alexa.

Enfin, Khelif Hadjila (-60 kg), Chaib Ichrak (-70 kg), Younes Nemouchi (-80 kg), Yaiche Youcef-Islam (-71 kg) et Hichem Maouche (-57 kg) se sont contentés de la médaille d’argent.