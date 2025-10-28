Golden Award : Une ville algérienne décroche le titres de la meilleure ville émergente en Afrique

La “Radieuse” brille à nouveau ! La ville d’Oran vient de décrocher le Golden Award 2025 de la meilleure ville touristique émergente d’Afrique, une prestigieuse distinction décernée par l’Union afro-asiatique (AFASU). Ce prix vient saluer les efforts constants de la métropole de l’Ouest algérien pour devenir une destination phare du continent africain.

Distinction Internationale : Oran à l’Avant-Scène

Sélectionnée parmi plus d’une vingtaine de villes africaines candidates, Oran a su se démarquer par son dynamisme, son hospitalité et la richesse de son offre touristique. Surnommée la Radieuse, elle s’impose désormais comme un modèle de développement touristique équilibré, alliant modernité, patrimoine et attractivité.

Selon Abdelouahab Boulefkhad, président de la Fédération nationale de l’hôtellerie et du tourisme (FNHT), cette distinction est le fruit d’un travail collectif et d’une vision claire :

« Le choix d’Oran n’est pas fortuit. La ville a su valoriser ses atouts naturels, ses infrastructures modernes et son expérience dans l’organisation de grands événements économiques, politiques et sportifs », a-t-il déclaré.

Entre Modernité et Héritage Culturel

Oran doit sa renommée à ses paysages côtiers uniques, ses plages prisées, mais aussi à son patrimoine culturel et architectural exceptionnel. Des sites emblématiques comme Santa Cruz, le Front de mer, ou encore le théâtre régional d’Oran, témoignent de son histoire plurielle, marquée par la coexistence de plusieurs civilisations et cultures.

Les grands événements récents, tels que les Jeux méditerranéens 2022, ont permis à la ville de moderniser ses infrastructures hôtelières, ses réseaux de transport et ses espaces publics, renforçant ainsi son attractivité auprès des visiteurs nationaux et étrangers.

Le Golden Award 2025 d’AFASU vient donc confirmer le potentiel d’Oran en tant que capitale du tourisme méditerranéen et africain, une ville où se rencontrent la mer, la culture et la modernité.

