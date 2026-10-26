GO Animaux : le créateur algérien Khaled raconte le monde animal à des millions d’internautes

Sa vidéo sur le chat des sables du Sahara algérien a dépassé 4,7 millions de vues sur Instagram. Derrière GO Animaux, on trouve Khaled Zenasni, un créateur de contenu d’origine algérienne installé en France. Portrait d’un autodidacte qui veut faire comprendre les animaux, plutôt que simplement les montrer.

Chat des sables : la vidéo qui a fait connaître GO Animaux

La vidéo a d’abord surpris par son sujet. Khaled y présente le chat des sables, un petit félin discret qui vit notamment dans le Sahara algérien. Elle a dépassé 4,7 millions de vues et 379 000 mentions « J’aime » sur Instagram.

Le chat des sables reste peu connu du grand public, malgré son apparence attachante. Ses pattes couvertes de poils épais lui permettent de marcher sur le sable brûlant. Il chasse surtout la nuit, pour échapper à la chaleur du désert.

Algérie360 a relayé cette vidéo, qui illustre bien la démarche du créateur. Khaled part d’une séquence animalière pour raconter une histoire, tout en expliquant les particularités de l’espèce. Le félin figure d’ailleurs parmi les espèces observées dans les parcs nationaux du Sahara algérien.

Qui est Khaled Zenasni, le créateur de GO Animaux ?

Khaled Zenasni est un créateur de contenu d’origine algérienne, aujourd’hui installé en France. Il publie ses vidéos sous le nom de « Khaled | GO Animaux ». Sa chaîne est entièrement consacrée au monde animal.

Passionné de montage vidéo depuis l’enfance, il a appris cette discipline seul, en Algérie. Il commence à publier des vidéos sur les réseaux sociaux en 2023, sur des thèmes variés. Ces premières expériences lui permettent de développer ses compétences en narration et en montage.

Il explore ensuite d’autres univers, comme le football et le cinéma. Ces essais lui apportent une certaine polyvalence. Ils l’aident surtout à construire sa propre identité de créateur.

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Une passion pour les animaux née dans l’enfance

Les animaux occupent une place importante dans la vie de Khaled depuis son enfance. Il a élevé des chiens, des oiseaux et des animaux de basse-cour. Cette proximité quotidienne a nourri sa curiosité pour leurs comportements.

Le 14 mars 2026, il décide de réunir ses deux passions. Il se spécialise alors dans les contenus animaliers, en lançant GO Animaux. Ses vidéos trouvent rapidement leur public sur plusieurs plateformes.

Sa méthode : raconter une histoire plutôt que montrer des images

Khaled réalise lui-même chacune de ses vidéos, de la première à la dernière étape. Il sélectionne les séquences, mène ses propres recherches et construit une approche narrative adaptée à chaque sujet. Il rédige ensuite ses explications, enregistre sa voix et assure le montage.

Son objectif dépasse la simple diffusion d’images spectaculaires. Il veut aider les spectateurs à comprendre les comportements, les capacités et les particularités de chaque espèce. Il mise pour cela sur une narration accessible, qui capte l’attention dès les premières secondes.

Cette approche distingue GO Animaux sur les réseaux sociaux, où les vidéos d’animaux se limitent souvent à des images spectaculaires. Le contenu animalier éducatif y reste une niche originale. Le succès de la vidéo sur le chat des sables montre l’intérêt du public pour ce format.

Plus de 1,3 million d’abonnés cumulés en quelques mois

La croissance de GO Animaux a été rapide depuis sa spécialisation. Au 23 octobre 2026, ses comptes totalisaient plus de 1,3 million d’abonnements cumulés. Ce sont les chiffres que le créateur a communiqués à notre rédaction.

Facebook : environ 978 000 abonnés.

environ 978 000 abonnés. Instagram : environ 171 000 abonnés.

environ 171 000 abonnés. TikTok : environ 127 900 abonnés.

environ 127 900 abonnés. YouTube : 42 064 abonnés.

42 064 abonnés. Snapchat : environ 11 300 abonnés.

Sur une période récente d’environ 28 jours, ses vidéos ont aussi cumulé près de 49 millions de vues. Facebook concentre la plus grande partie de son audience. Ces résultats sont d’autant plus remarquables que Khaled reste l’un des rares créateurs algériens à se consacrer au contenu animalier éducatif.

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Les ambitions de GO Animaux : un univers pour toutes les générations

Khaled souhaite désormais installer durablement son identité de créateur. Il veut continuer à proposer des vidéos originales, captivantes et riches en informations sur le monde animal. La rigueur des explications reste au cœur de son projet.

Son ambition est de construire un univers accessible à tous les âges, y compris aux plus jeunes. Le contenu animalier se prête bien à cet objectif, entre divertissement et apprentissage. Le créateur entend ainsi faire découvrir la richesse du monde animal, à commencer par celle du Sahara.

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