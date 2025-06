GNV propose jusqu’à 40 % de réduction pour les voyageurs vers l’Algérie

La compagnie maritime GNV (Grandi Navi Veloci) lance une offre exceptionnelle à destination des Algériens vivant en Europe. Du 18 juin au 24 juin 2025, les passagers pourront bénéficier de réduction allant jusqu’à -40 % sur la ligne maritime Sète-Alger ainsi que celle de Sète-Béjaia, pour des voyages riches en émotions et retrouvailles familiales.

« Le parfum du café le matin, les voix de vos proches dans les rues familières, la chaleur d’une soirée d’été sur la cote algérienne… » C’est avec ces mots que GNV évoque le lien profond qui unit chaque expatrié à sa terre natale.

Plus qu’une simple campagne promotionnelle, l’opération est une invitation à revivre l’authenticité des moments partagés, à renouer avec les racines et à ressentir, le temps d’un été, la chaleur du pays.

Une destination de cœur

L’Algérie reste, pour de nombreux ressortissants installés en France, bien plus qu’un lieu de vacances, c’est une mémoire vivante, une culture profondément enracinée, un espace d’émotions et de transmissions.

GNV le sait et adopte son offre à cette réalité. En mettant en disposition 10 000 places à tarif réduit, la compagnie maritime répond à une forte demande de la diaspora algérienne, soucieuse de pouvoir rentrer au pays sans grever son budget.

Outre les réductions, GNV mise sur le confort de ses navires et la facilité de réservation. Les passagers peuvent désormais payer en plusieurs fois, via Scalapay ou PayPal, un avantage qui vient alléger la charge financière du voyage.

La compagnie assure aux voyageurs des traversées à bord de navires modernes, spacieux, pensés pour les familles, avec de nombreux services à bord.

Réserver, c’est déjà partir

L’offre est limitée dans le temps, et les réductions sont appliquées sur le montant total du billet (hors taxes, repas et options). GNV invite donc les voyageurs à ne pas attendre pour réserver et garantir leur place vers l’Algérie.